港乒5男5女征杭州亞運 黃鎮廷杜凱琹四線出擊 蘇慧音因傷退隊

港乒將派出5男5女出戰杭州亞運，惟上屆雅加達亞運及東京奧運女團銅牌得主蘇慧音不在名單上，由上月成都世界大學生運動會女團銅牌成員林依諾頂上。

教練李靜：上天給我們一個考驗

杜凱琹盼克服傷患完成賽事

女隊主教練李靜透露，在世大運後作出換人決定，因蘇慧音的右手神經傷患在連場大戰下受影響，「很可惜及遺憾，但基於人性，我們要保護球員，打波只是一時，做人是一世」。

李靜又稱這是「上天給我們一個考驗」，盼其他球員可挺身而出，尤其預料頂替蘇慧音擔大旗的朱成竹，「我希望她能加快成長步伐，思維和理念再堅定些。她作為運動員太斯文，打法可狂野一點」。

李皓晴及杜凱琹作為團隊主力，李靜期望兩人承擔更多責任，並表示：「因為少了一個台柱，知道有甚麼危機，明眼人都看到奪牌機會稍減，但並非沒機會。己隊會力爭上游，也要抽好籤，我相信自己一直都好運！」雖然港乒連續8屆有牌落袋，女團包辦4面獎牌，惟李靜稱每次比賽後成績歸零，須為下場賽事續拚搏。

除了女團，杜凱琹亦會出戰女單，並分別跟朱成竹及黃鎮廷，出戰女雙和混雙。提到多年戰友蘇慧音因傷退隊，她直言心痛對方，即使對團隊戰力有影響，也尊重其決定，「阿蘇實力很強，對付削球手等特殊打法的球員也有好表現，若她在陣定必影響敵隊的排兵佈陣。不過己隊眾人打法各有特色，我們會一起努力，爭取佳績」。

黃鎮廷有信心爭混雙

稱初為人父對打球有啟發

杜凱琹第3次出戰亞運，受右手肘傷患影響的她，坦承以順利完賽為目標，並透露「傷患令我心態處於崩潰邊緣，對打球產生恐懼」。惟她續指，自己會努力調整心態，因她並非孤軍作戰，也要對團隊及拍檔負責，只要落場就堅定去拚。

同為「三朝元老」的黃鎮廷，表明有信心跟杜凱琹衝擊混雙獎牌，但會以平常心應戰，「上屆期望太大，成績不理想，今屆學識接受一切」。

32歲的黃鎮廷初為人父，笑稱對打球亦有啟發，「照顧小朋友有很多瑣碎事，很難休息充足，有時會去想這就像賽程編排一樣，不會凡事如意。」