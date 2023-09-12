拿高斯文成德國新帥大熱

費歷克於2020年率領拜仁慕尼黑達成六冠王偉業，2021年5月上任執教德國隊，但去年底世界盃分組賽出局，日前再負日本隊被「雙殺」，近5場友賽1和4負，這支明年歐洲國家盃主辦國，終辭退這名58歲教頭，其兩名助教亦同時離任，是德國隊自1926年設立主教練一職後，首個解僱離開的主帥。聲明說：「經過最近令人失望的成績，國家隊需要新動力、需要以自信的態度迎接明年歐國盃。」

72歲尹戈爾或考慮「出山」

離歐國盃開鑼尚餘9個月，德國《圖片報》列出10名候選人，包括拿高斯文、尹戈爾、高普、高路斯及施丹。當中現賦閒的拿高斯文呼聲最高，但這名36歲少帥今年3月被拜仁辭退後仍有約在身，意味他接手國家隊需向拜仁付「解約費」。而曾抗癌化療的72歲名帥尹戈爾，去年底卸任荷蘭隊後，早前接受德媒訪問提及，雖不會再執教球會，但稱「若有一支很吸引的國家隊」，或會考慮「出山」。