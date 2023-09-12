魯比奧斯辭任西足總主席 親吻風波擾攘3周 怨「有其他權力阻止我回來」

西班牙女足於8月20日世界盃決賽打敗英格蘭隊首度封后，魯比奧斯於頒獎禮上，在珍妮花靴莫素不同意下強吻對方的嘴唇，事件其後掀起軒然大波，當中包括受到首相桑切斯、第二副首相迪亞斯及「狂牛」男足名宿門將卡斯拿斯等抨擊。魯比奧斯之後被FIFA暫停職務，並被靴莫素提出法律訴訟，指遭性侵犯等，罪成的話，最高刑罰是判監4年。

魯比奧斯昨在聲明中指出：「在被國際足協（FIFA）早前迅速停賽後，加上針對我的其餘訴訟程序，明顯地，我將無法返到我的原先的位置。」並疑抱怨道：「堅持等待和堅持……但已不能再為西班牙足總和足運帶來任何積極貢獻……有其他權力阻止我回來。」又稱「會捍衛我的尊嚴和清白。我對未來及真理有信心」。

靴莫素返帕丘卡報到 獲贈鑲框球衣

至於世盃後放假的靴莫素，已於上周四返回所屬的墨西哥球會帕丘卡，並在昨日出席球隊的主場比賽前，接受球迷的歡呼，而其隊友亦為她鼓掌予以支持，其間她更收到一件印有10號球衣的鑲框球衣。

狂牛歐國外迎塞浦路斯 兩攻擊手因傷退隊

此外，西班牙男足明晨在歐洲國家盃外圍賽A組主場迎戰塞浦路斯隊前，有攻擊手馬高阿辛斯奧及丹尼奧莫因傷退隊，令16歲的巴塞隆拿前鋒耶馬爾，有望取得第2頂喼帽和首次掛帥。狂牛目前3戰得6分排次席，落後多踢兩場的蘇格蘭隊9分，同組同得4分的挪威和客軍格魯吉亞隊也會交鋒。在C組以3戰得4分列第3的意大利隊，則有新帥史巴列堤第2次領軍，在主場碰4戰得7分的次席烏克蘭隊前，再有守將基安盧卡文仙尼及鋒將保列坦奴因傷避戰，同日與意軍同分的北馬其頓將出征馬爾他。

荷蘭反勝愛爾蘭升次席

另外，B組荷蘭隊藉前鋒加普及韋格賀斯建功，作客以2：1反勝愛爾蘭隊，賽後4戰得9分升上次席，少踢多一場的一哥法國隊6分；H組丹麥隊則憑賀積查治絕殺，作客以1：0險勝芬蘭隊，賽後與榜首球隊斯洛文尼亞隊同是6戰得13分，齊多第3位的芬蘭1分。