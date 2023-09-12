港網2男4女戰杭州亞運

黃澤林及王康傑將出戰男單，二人亦會組成男雙隊伍，而黃澤林將伙拍張瑋桓、王康傑則與王康怡組成「兄妹檔」出戰混雙。此外，張瑋桓及李芬將出戰女單，二人將分別與王康怡及胡可澄出戰女雙。

年僅19歲的黃澤林將首次出戰亞運，他認為這個機會十分特別，「一直都希望可以有機會代表港隊，很期待這次亞運，但一切就順其自然吧，亞洲有很多厲害的男單球手；亦十分期待於混雙首次與張瑋桓合作」。王康傑則表示會珍惜與胞妹王康怡同場出戰亞運的機會。

至於總教練鮑毅民則稱港隊目標取得多於1面獎牌，「今屆陣容具備年輕與經驗， 更有威脅性，每個球員也有機會奪牌，全部球員都有能力讓我們驚喜」。

黃澤林主場封王 首奪25K賽冠軍

另外，原定於周日晚完成的香港國際網球賽男單決賽因受天雨影響延至昨早舉行，最終黃澤林以盤數2：1反勝白俄羅斯籍球手Egor Geralmov，贏得個人首個男單25K冠軍。惟及後他伙拍王康傑出戰男雙決賽，以直落兩盤不敵日、韓跨國組合。