港足10蛋贈文萊 取今年首勝 艾華頓陳肇鈞潘沛軒齊起孖 安達臣：為下月鬥不丹添信心

賽前連續6仗不勝的港足，相比上周四作客被柬埔寨隊逼和1：1，昨仗正選陣容有6個變動，賽前已預告由24歲門將謝家榮把守最後一關，兩名中超後衛梁諾恆及茹子楠復任正選，中場陳肇鈞取代黃洋位置，前場以新入籍兵米高，以及曾外流西班牙的陳晉一任左翼，聯同上仗首上陣即建功的艾華頓攻堅。

相比主場出擊的港足，世界排名低41位排190的文萊隊，作客區只有一名球迷手持文萊國旗入場。力求取得2023年首勝的港足，甫開賽便積極搶攻，12分鐘便憑兩名首在主場登場的新入籍兵合作，艾華頓接應米高橫傳後在禁區內以「招牌式」切射打開紀錄。中場陳俊樂於8分鐘後遠射得手，擴大比數至2：0。米高其後曾一頂一射均中楣。昨任隊長的中堅艾里奧於41分鐘接應角球頭槌破網，為港足半場領先3：0。

港足換邊後得勢不饒人，在下半場19分鐘內再入4球，先是費蘭度51分鐘接應米高傳中窄角度「狂抽」破網，5分鐘後黃威接應艾華頓橫傳，門前無人看管射破文萊隊門將鴨都拿耶榮「大細龍」。艾華頓59分鐘射成6：0，入籍後兩仗入3球，在60分鐘功成身退被換出。陳肇鈞64及82分鐘頭頂腳踢梅開二度，加上後備入替的潘沛軒於完場前連下兩城，在一片「We are Hong Kong」打氣聲響遍全場下，以10：0大勝一場，全場多達37次射門22次中龍，有11次角球。

取近14年最大比數勝仗

港足取得自2009年8月東亞盃外圍賽以12：0大勝關島隊後，近14年最大比數勝仗。對上一次在香港大球場大勝10球以上，已是2003年2月及3日東亞盃外圍賽，分別以10：0及11：0狂勝蒙古和關島隊。

入籍兵米高首演獻兩助攻

安帥感滿意 籲球迷耐心

港足主教練安達臣賽後對大勝感高興，「我們終於可以取得入球，雖然對手較弱，但是也要靠我們自己才能取得這10個入球。是役為我們帶來信心，備戰下月對不丹隊的世界盃外圍賽首圈」。新入籍前鋒米高是役雖屢失機，惟仍貢獻兩次助攻，不過安達臣滿意這名年輕前鋒首演，呼籲球迷給予更多耐性，「他只是19歲，仍未熟悉隊友。他速度快、護球能力也很好。雖然沒有入球，但有兩次起腳中楣，也交出兩個助攻。這是他首次在這麼多觀眾下比賽，相信只是因為緊張才會錯失單刀」。