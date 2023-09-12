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體育

佐高域美網封王 奪生涯第24「貫」 超越細威成公開賽時代最多

【明報專訊】36歲的塞爾維亞籍名將佐高域，昨在美國網球公開賽男單決賽，以直落3盤擊敗俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫，第4次封王，並將奪大滿貫單打紀錄改寫為24個，超越「細威」莎蓮娜威廉絲成為公開賽時代最多球手。

佐高域此役花掉3小時16分鐘，以6：3、7：6（7：5）、6：3打敗丹尼麥維迪夫，報卻前年美網決賽不敵對方之仇，而撇除溫網決賽負西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，佐高域是破天荒一季內成為澳網、法網和美網3個大滿貫得主，大滿貫冠軍累計則增至24個，超越了莎蓮娜威廉絲，又追平澳洲籍女網名宿歌特，並列史上最多大滿貫紀錄保持者。

穿特製上衣悼故友高比

教練：可續戰至2028年

佐高域成為美網最年長冠軍賽後，特意穿上印有「永遠的曼巴」字樣的上衣，紀念生前擁有24號戰衣的NBA明星故友高比拜仁，並說：「我幾天前想到要做這件T恤……我沒有向任何人提及。高比是我的好朋友，我們聊了很多有關勝出者心態的事。」他續指出：「我以前沒想過會在這裏談及24這個數字，但過去數年，我覺得有改寫紀錄的機會……我會繼續下去，覺得身體仍可承受下去。只要仍處於最佳狀態，我不會離開網球。」

佐高域的教練兼克羅地亞籍名宿伊雲尼斯域則認為，當佐高域得到第25「貫」後，便會向下個進發，而且可比賽到2028年，並指對方能屢創紀錄需歸功於宿敵拿度及費達拿，「兩人都比佐高域早出道，他是幸運兒。這3人不斷互相鞭策。他對所有事情都小心翼翼和認真，包括自己的身體和每個細節和備戰。對教練來說，這是一件壞事」。

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