體壇快訊：楊子加花劍衛星賽奪金

黃澤林香港國際網賽晉決賽

港將黃澤林昨在香港國際網球賽男單4強，在決勝盤贏12：10下，以盤數2：1險勝美籍球手晉身決賽，緊接面對白俄羅斯籍球手Egor Geraslmov，黃澤林先輸一局，次局戰至3：4時中斷比賽，今早續戰。他今早會再伙拍王康傑出戰男雙決賽，面對日、韓球手的組合。

邁阿密缺美斯續勝

國際邁阿密昨在美職縱有美斯因出戰國際賽而缺陣，並在開賽9分鐘先失一球，仍憑前鋒李安納度甘賓拿上半場梅開二度，加上法利亞斯於60分鐘單刀奠勝，主場以3：2反勝肯薩斯體育會，各項賽事已連續12場不敗。

安東尼暫離曼聯處理家暴案

曼聯翼鋒安東尼馬菲奧斯早前因涉襲擊前女友被踢出巴西隊，他昨宣布與「紅魔」達成協議，將暫時離隊處理事件，並重申自己清白。而車路士名宿泰利在維埃里紀念賽攻入一球，致敬這名本年初逝世的意大利隊名宿前鋒。

安賽龍安洗瑩中國賽稱王封后

韓籍世界一姐安洗瑩昨在中國羽毛球公開賽決賽，以21：10、21：19挫日本隊星將山口茜封后。一哥丹麥籍名將安賽龍於男單決賽遇非種子國手陸光祖未受太大考驗，以21：16、21：19勝出稱王。