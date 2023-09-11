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體育

港足今鬥文萊爭返勝軌 米高擔正 謝家榮勢首在主場把關

【明報專訊】香港足球代表隊經過6場不勝後，今晚8時坐鎮香港大球場友賽文萊隊，力爭重返勝軌取今年首勝。除新入籍兵米高勢聯同艾華頓正選攻堅，主教練安達臣賽前亦透露將由門將謝家榮首次主場把關。

香港vs.文萊 晚上20：00開賽 票價：$160/40（港台電視32台直播）

香港上周四晚起經歷黑色暴雨警告後，原定港足及文萊隊昨晚在香港大球場操練，亦因考慮到比賽場地質素改到將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行。今早10時至下半場開賽前，大球場有現場售票。

文萊迎今年首國際賽 主帥拒死守

安達臣昨賽前記者會稱，期望今仗踢出比作客柬埔寨隊時更好表現，「我們在主場要踢得更聰明主導比賽，希望球迷再次入場支持」。軍情方面，前鋒安永佳提早返回中甲球會廣西平果哈暸報到後，由新入籍兵米高填補其空缺及接替9號球衣。安達臣稱除中場黃洋有輕傷上陣成疑，其餘球員均可候命，透露門將謝家榮將再獲機會正選把關，「3名門將水準接近，謝家榮對越南隊時已展示潛質」。6月中作客越南隊迎大港腳首戰的謝家榮感謝主帥信任，又透露今仗父母都會入場，「希望勝出比賽令他們感到驕傲」。

今仗為世界排名190的文萊隊今年首場正式國際賽，球員主要來自征戰新加坡聯賽的文萊球會DPMM FC。西班牙籍主帥甘比仙奴稱即使作客及面對港足逼搶踢法，球隊亦不會死守，會嘗試反擊爭勝。

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