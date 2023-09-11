德國稱霸男籃世盃 破塞爾維亞 首入決賽即封王

德國與塞爾維亞隊上半場形成拉鋸戰，但德國大多處於落後的一方，雖然在次節曾打出一段7：0的攻勢，惟塞軍亦能及時還擊，反超比分，最終德國憑舒路達在上半場尾段個人連取7分，在上半場追成47：47平手。

雙方在下半場初段仍無法拉開比分，加上兩軍加強防守，失誤亦因此增加，雙方在第3節共發生8次失誤，命中率亦開始降低，當中塞軍在第3節頭8分鐘僅得6分，德國藉此打出一段9：0的攻勢，取得雙位數領先優勢，加上效力奧蘭多魔術的華拿兄弟二人連取7分，德國在打完第3節後領先69：57。

舒路達膺最有價值球員

但塞軍在末節初段掀起一段「小高潮」，打出一段7：2的攻勢將雙方差距收窄至7分，德國在暫停後短暫「止血」。艾歷斯加阿華莫域雖在比賽末段個人連取11分，替塞軍追至落後3分，但德國憑舒路達關鍵切入得分，攻下全場最高的28分，最終以83：77擊敗塞軍，首次打入決賽便成功奪冠。落敗的塞軍則繼2014年不敵美國隊後，再次於決賽飲恨。最終舒路達成為本屆賽事最有價值球員。

加拿大挫美國奪銅隊史最佳

季軍戰方面，加拿大隊甫開賽便打出一段8：0攻勢，並於首節末段一度領先13分，但及後被美國隊回敬一段19：2的攻勢，及後形成拉鋸戰。加軍第3節末段再度取得雙位數領先優勢，但在末節中段再被美國隊打出一段12：0的攻勢反超比分。加拿大在最後9秒曾領先4分，但美軍憑米卡貝捷斯連取4分，扳平111：111，將比賽帶進加時。加拿大在加時憑效力奧克拉荷馬雷霆的球星基傑奧斯阿歷山大取得7分，全場取得「雙雙」31分及12個助攻，及迪朗布克斯攻下全場最高的39分，以127：118擊敗美國隊奪銅，創隊史最佳成績。