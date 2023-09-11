嘉奧芙封后致敬大細威 美網女單挫莎芭倫卡 首度揚威大滿貫

第2次闖入大滿貫女單決賽的嘉奧芙，昨未有重複去年法網功虧一簣的慘痛經歷，以2：6、6：3、6：2力挫今屆澳網冠軍莎芭倫卡，繼2017年的史堤芬絲後，再以美籍球手身分摘下美網冠軍，並成為1999年時年17歲的「細威」莎蓮娜威廉絲後最年輕的美網盟主。她賽後稱「為能令這國家快樂感自豪」，美國前總統奧巴馬則在社交網留言：「恭喜美網冠軍嘉奧芙！無論場內外我們都為你驕傲——我們知道最好的還未出現。」

嘉奧芙：無理批評等於為我加油

嘉奧芙又回應抨擊道：「感謝那些以前不信任我的人。我先後在一個月和兩周前捧盃，卻分別聽到被指技止此耳及已到極限的批評，現在卻與冠軍獎盃一起。那些人想用水淋熄火，殊不知等於加油，令我現在很光亮。」她又承認威廉絲姊妹的成就對自己影響深遠，「她倆就是我奪冠的原因。眾所周知，歷來統網壇的黑人球手不多。當我年輕時，能記得的人物只有她們。明顯地，更多的人因她們的遺產而受益，我是其中一個」。

莎芭倫卡昨亦是第2次躋身大滿貫決賽，賽後坦言輸自己。25歲的她說：「我在次盤想得太多，結果失去力量，同時間嘉奧芙的跑動愈來愈好，導致我錯失一些不應失的球，無壓力下犯錯也很多。」莎芭倫卡的安慰獎應是今日首當「一姐」，「我可以說我就是『世一』，這很好，但我真的很想以它的身分結束這一年」。

此外，在美網男單4強出局的20歲西班牙籍球手卡路士艾卡拉斯，昨以精神和體能上需要休息為由，退出本月稍後的台維斯盃比賽，改由35歲老將雲路拉斯代勞。