韋兆新誓助家鄉衛冕七欖 為港披甲自豪拒認「鬼佬」 初戰亞運盼展獅子山精神

文：許嘉明、圖：曾憲宗

父親為英國人、母親則為香港人的韋兆新，其中文名字也是由已故的外公所改。在三兄弟中排行第2的他，5歲起便跟父親到跑馬地打欖球，對這項運動的熱愛隨年月增長。他表示當年初次到大球場看香港七人欖球賽時，就立志要成為欖球員，代表香港出賽，「整個球場都為港隊打氣，氣氛很震撼，我從那時就想成為職業球員，為香港而戰」。

因傷缺席上屆亞運 失東奧資格後更成熟

韋兆新提到兒時就讀漢基國際學校，其體育老師也是欖球員，他也從小看着華路雲等星將在綠茵場上奔馳，令他渴望成為欖球員。他2017年在美國加州大學柏克萊分校畢業後即實現夢想，成為港隊一員，「我很幸運能實現夢想，因為沒有甚麼是理所當然的」。

然而，韋兆新的欖球路並非一帆風順，他在2018年因右肩開刀錯過雅加達亞運，未能與隊友一同奪金。入選杭州亞運大軍名單，將首度征戰亞運的他說：「我當時為他們高興，但也想是當中一員，我的目標是成為亞運冠軍」。

韋兆新肩傷痊癒後，獲徵召出戰2019年底的東京奧運亞洲區外圍賽，惟港隊大熱倒灶，決賽戰至加時不敵韓國隊，與奧運席位擦肩而過，一班港將賽後難掩失落，韋兆新更泣不成聲。他不諱言該仗是一大重創，但球隊同時因此變得更強，「我們在落敗後曾坦誠溝通，從失敗中學習，也視之為動力，這也是己隊一直進步的原因。比起4年前，全隊累積大量比賽經歷，變得更成熟，意志亦更堅定」。

港隊在疫情期間砥礪前行，經歷去年底的香港國際七人欖球賽全敗後，眾將今年3月底在主場捲土重來，自2010年後再贏銀盾。作為陣中附加罰球劊子手，韋兆新擁有不俗腳法，這名29歲傳鋒在主場擊敗肯尼亞一役，將下半場變成個人表演，他除兩度踢入附加罰球，更一度於截球後大腳踢上前場，再衝刺突破飛身達陣，令人留下深刻印象。

韋斯咸死忠 從愛隊身上領略逆境自強

腳法不俗的韋兆新原來也是英超球隊韋斯咸死忠球迷，他笑言成長階段一度想過若不打欖球就會成為足球員。他更以支持「鎚仔幫」的經歷比喻人生，又打趣可從中鍛煉心理韌性，「父親是韋斯咸球迷，所以全家都一起支持該隊，但這並不是件易事，因太多高低起伏，我猜支持韋斯咸令我面對逆境時，更具韌性不易言棄」。韋斯咸上季於歐洲協會聯賽封王，韋兆新也為此興奮，並笑言：「希望我能仿效他們，在接下來贏得幾個獎盃！」為了追夢，韋兆新也犧牲良多，由於其妻子居於美國，故兩人長期分隔異地，「這很困難，但我知道欖球是我當下要專注的事」。

混血外表，加上一口英式口音，外界或許難以將韋兆新和香港人畫上等號，但這名29歲港將直言：「很多人覺得我是鬼佬，但我是一名香港人，在此土生土長，每次能為家鄉而戰，我都倍感光榮。」披上港隊的戰衣，韋兆新自覺有責任為家鄉而戰，在球場上展現獅子山精神，「香港人韌力十足，我們作為香港欖球隊一員，應要在場上反映出香港的樣子，落場就要全力以赴」。

（杭州亞運前瞻 倒數13天）