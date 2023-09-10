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體育

米高勢拍艾華頓攻文萊 安達臣稱進攻已改進更有威脅

【明報專訊】香港足球代表隊上周四作客友賽被柬埔寨隊逼和1：1，連續6場不勝。港足主教練安達臣昨重申，球隊在他執教逾一年半下進攻已更有威脅，只差入球，並透露兩名新入籍兵米高及艾華頓，很大機會將於明晚主場友賽文萊隊正選攻堅。年僅19歲的米高稱會做好本分，「入球是我的職責」。

米高未感壓力稱入球是職責

獲港足視為未來重要戰力

港足昨晚復操前，安達臣聯同艾華頓及米高見傳媒，他透露陣容會有變動，提及若沒受傷，兩名新入籍兵很大機會攜手正選鬥文萊。

就被柬埔寨逼和及連續6場不勝，安達臣重申改進需要時間過程，「我們晉級亞洲盃決賽周後，一定要從更強的對手學習，對中華台北或澳門隊不能令我們進步，也不應計較每場友賽輸贏，最重要是準備亞洲盃，若我們勝出一場分組賽，如對巴勒斯坦隊是有可能，就有出線希望」。他認為此前多場友賽，如6月中作客越南隊上半場有3至6次入球機會，便是進步表現，「我看到進攻更有威脅，但最重要是入球，因此他們（艾華頓及米高）來到」。

晨曦名宿哥連斯之子、效力德丙恩高斯達特二隊的19歲非裔前鋒米高稱，不會因被球迷寄予厚望而感壓力，會做好本分協助爭勝，「身為射手如不能入球就不能說是前鋒，入球是我職責」。安達臣亦讚揚剛入籍的米高年輕有潛力，「是港足未來重要戰力」。

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