耶馬爾締狂牛最年輕入球上陣 16歲57日破加維兩紀錄 助西班牙狂數格軍

「狂牛」是役在西班牙足總魯比奧斯的親吻女足球員風波陰霾下出戰，但表現似未受影響，憑前鋒兼隊長的艾華路莫拉達「連中三元」，在國際賽首次上演「帽子戲法」，加上敵軍的烏龍球，以及丹尼爾奧莫、尼高威廉斯及耶馬爾各建一功，以7：1狂數格魯吉亞隊，在歐國盃外圍賽A組2勝1負暫列次席。

獲主帥讚「未來重要一員」

西班牙A組居次 續追蘇格蘭

昨仗於44分鐘後備上陣的翼鋒耶馬爾，以16歲57日之齡，超越同為西班牙及巴塞隊友的加維所保持的17歲62日，成為「狂牛」隊史最年輕上陣球員，並同時打破對方的隊史最年輕入球紀錄。賽後主帥迪拉富安迪大讚耶馬爾道：「當你在電視上看他時已會感到其踢法賞心悅目，但我在現場看會感受到他的潛力比看起來更大，尤其經過幾天與他的相處，我深信他將會成為己隊未來重要一員。」

戰畢此役後，西班牙隊將在周三凌晨返主場迎戰塞浦路斯隊。而同組的蘇格蘭隊則在昨晨作客以3：0輕取塞浦路斯，5戰全勝得15分續居首，領先踢少兩場居次的西班牙9分。

般費奠勝助葡軍J組續居首

C朗黃牌滿額下輪停賽

另外，葡萄牙隊昨於J組榜首戰作客斯洛伐克隊，終憑效力曼聯的中場般奴費南迪斯一箭定江山，以1：0小勝，5戰全勝續排榜首，拉開續居次席的對方5分，後日凌晨將返主場面對與斯軍同得10分排第3的盧森堡隊。不過，昨仗未有「士哥」的葡軍星將基斯坦奴朗拿度（C朗），因累積3面黃牌將在下仗停賽。

D組方面，上屆世界盃季軍克羅地亞隊則在主場以5：0大勝拉脫維亞隊，賽後3戰得7分升上次席，落後同日和波但多踢兩場的土耳其隊3分。

至於日前贏波止頹的荷蘭隊，明晨將在B組作客愛爾蘭隊，賽前主帥朗奴高文透露，上仗擊敗希臘隊時半場因傷被換出的後衛尼敦阿基並無大礙，將可在鬥愛軍續披甲。目前「橙軍」以3戰得6分居次，落後踢多兩場的榜首法國隊9分，與第3的希臘同分但踢少1場。