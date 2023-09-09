美國連續兩屆失落世盃 德國首闖決賽 明偕塞爾維亞爭冠

矢志擺脫上屆劣績的美國男籃，今屆選入一眾NBA新星並於賭城拉斯維加斯接受為期約一個月集訓，雖然曾在次圈不敵立陶宛隊，但其餘賽事大多以大比數取勝，包括上仗於8強以100：63狂數意大利隊。昨面對今屆有4名NBA戰將助陣的德國隊，開賽初段表現慢熱一度被拉開，但後備上陣的韋列士、哈利布頓及卡馬隆莊遜連接射入三分球，助球隊首節僅以兩分落後。次節美國隊由效力明尼蘇達木狼的星將安東尼愛華士獨取9分，助球隊半場反超60：59。

第3節曾遭拋離 末節力追未果

第3節德國隊把握美國隊手感冰冷兼失誤頻頻取得優勢，並於末段打出一段8：0攻勢，以10分優勢進入末節。及後美國隊由控衛謝倫般遜連取6分追近，但德國隊點點開花一直保住領先，終以113：111險勝，隊史首闖決賽，超越2002年季軍成績，而美國隊則連續兩屆無緣決賽。

至於加拿大隊日前在球證執法爭議聲中淘汰斯洛文尼亞隊後，昨於另一場4強面對塞爾維亞隊，首節不但有主將中鋒懷特包維及前鋒迪朗布克斯均受個人犯規纏身，反觀塞軍在中段起打出一段13：2攻勢，以23：15領先首節。次節塞軍有是役攻入並列全場最高23分的NBA戰將保丹洛域獨取9分，半場拉開至52：39。

下半場「楓葉國」雖在是役貢獻「雙雙」的NBA新星基傑奧斯阿歷山大領銜下力追，但塞爾維亞不論在投籃命中率或籃板均遠勝下一直保持優勢，終以95：86擊敗加拿大隊，是該國與自獨立後首闖決賽，將與德國隊明晚爭冠。塞軍此前曾以南斯拉夫隊身分，於1998及2002年封王，並曾5次殺入決賽，其中於1970、1978及1990年奪冠而回。而落敗的加軍將與美國隊明日轉戰季軍戰。