阿根廷世盃外響頭炮 法國歐國外五連捷

美斯於78分鐘主射罰球中內柱彈入，助阿根廷隊旗開勝後說：「每隊都想挫阿根廷，尤其己隊是世界盃冠軍。我們不能鬆懈，必須繼續進步。」他在國際賽累計上陣176次入104球，其中29球來自世盃外，平了好友烏拉圭隊名將蘇亞雷斯的紀錄。同日哥倫比亞隊亦在主場以1：0勝委內瑞拉隊，巴拉圭隊則被少踢一人的秘魯隊逼和0：0。

法國隊在歐國外B組雖有基利安麥巴比「食白果」，卻憑曹亞文尼及馬古斯杜林建功，以兩球淨勝愛爾蘭隊，賽後5戰得15分續居榜首，領前少踢兩場的荷蘭隊9分。「橙軍」則在迪魯恩、加普及韋格賀斯開賽39分鐘內「士哥」，主場以3：0大勝希臘隊。H組丹麥隊藉基斯甸艾歷臣兩度助攻及埋齋，主場以4：0大勝聖馬力諾隊，以5戰10分升上次席，與主場以4：2勝北愛爾蘭隊的第3名球隊斯洛文尼亞同分，以兩分落後榜首芬蘭隊。

歐國外明晨續戰，其中後防缺兵的C組4戰全勝居首的英格蘭隊，將在波蘭的中立場面對少6分的次席球隊烏克蘭，據報「三獅」或遣哈利馬古尼坐鎮後防，同組兩戰得3分排第3的意大利隊，則有新帥史巴列堤「地標」領軍出征北馬其頓隊。