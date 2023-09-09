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體育

中國創金元足球先河 民企陷財困無以為繼

【明報專訊】今日沙特，昔日中超？沙特聯崛起前，過去中超球會也曾大搞「金元足球」，廣州恆大（現稱廣州隊）曾兩奪亞冠盃揚威亞洲，但隨着多間國內民企陷財困，中國足球以至國家隊成績皆無以為繼。

為響應國家主席習近平的「足球夢」，國內民企約10年前起紛紛投資中超，不惜斥資數千萬元轉會費引入國際知名球星，例如上海上港（現稱上海海港）曾在2016及17年共以1.16億歐元（約9.73億港元），羅致巴西國腳侯克和奧斯卡。廣州恆大亦有巴西隊中場荷西保連奴於當打之齡加盟；中超同時吸引一些老將球星來投，如上海申花就先後簽入杜奧巴、安歷卡、卡希爾及泰維斯等英超球星。

廣州隊曾兩奪亞冠 現已降班中甲

好景不常，受疫情及房地產行業現債務問題等因素影響，自2020年起累計至少42間中國各級別球會散班，中超球會亦屢傳欠薪。江蘇蘇寧於2020年贏得中超後，翌年初便突然宣布停止營運；兩支廣州球隊今季亦緣盡中超，8屆中超冠軍廣州隊因財困改組全華青春班而降班收場，今季要轉戰中甲；廣州城（前稱廣州富力）上季成功護級，今季也難逃解散厄運。

河北隊（前稱河北華夏幸福）一眾球員去年底更曾在賽前舉橫額追討欠薪，河北隊今季亦被中國足協取消職業聯賽註冊資格。最新則有上屆冠軍武漢三鎮在上周宣布班主停止注資尋求轉手。

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