王室撐腰挖球星 沙特聯崛地而起 今夏豪擲逾76億 重金推足運惹體育洗白質疑

沙特王儲穆罕默德掌權後，據稱為發掘新經濟利潤及穩定王室，擺脫沙特經濟依賴石油能源，推出「沙特阿拉伯2030年願景」，盼營造開放及多元投資環境發展旅遊業，惠及沙特年輕中產階級，運動產業正是被用作建立外交關係、貿易協定及吸引遊客。在阿聯酋及卡塔爾王室分別擁有曼城及巴黎聖日耳門（PSG）下，沙特跟隨海灣鄰國做法，將足球成其一重點發展目標。

沙特王室掌管的公共投資基金（PIF）先在2021年10月完成收購英超球會紐卡素，今年6月再購入國內4間球會伊蒂哈德、艾納斯、希拉爾及吉達艾阿里各75%股權成大股東，加上有C朗做先驅，令高薪利誘一眾知名球星加盟的進展事半功倍。

希拉爾花逾29億成列強之最

改變足球生態 球壇反應兩極

沙特聯夏季轉會窗昨關閉，據轉會網站Transfermarkt數據，沙特聯球會今夏兩個月總支出高達7.842億鎊（約76.7億港元），帶來尼馬及賓施馬等超過50名球星，亦邀請到謝拉特等名宿執教。當中87%開支來自上述4間球會，希拉爾花費最多達3.021億鎊（約29.55億港元），淨開支超過任何一間歐洲球會。德勤數據顯示，沙特聯今夏總開支，僅次於英超、法甲及西甲。

年薪約2億歐元率先來到沙特的C朗，近日重申早預見這趨勢，「我6個月前說過會有很多球星來到沙特，當時每個人都認為我瘋了。能改變一個國家的足球文化，讓更多球星到來，是我的榮幸」。以9000萬歐元由PSG轉投希拉爾的巴西隊球星尼馬，昨更笑言現時沙特聯水準可能比法甲更好。

即使利物浦翼鋒穆罕默德沙拿及曼聯翼鋒查頓辛祖於最後一刻拒絕沙特球會招手，仍有10多名球星今夏離開英超改赴這個西亞大國。歐洲足協（UEFA）會長施菲林不認為沙特聯對歐洲足球產生威脅，「沙特只是跟隨中國步伐，花費大量金錢簽入職業生涯尾聲的球員」。但利物浦名宿加歷查則持相反意見，「我不是要批評任何人為金錢而前往沙特，當球員在巔峰期離開歐洲足球，這就是個大問題」。新加盟吉達艾阿里中場加比維加與伊蒂哈德前鋒祖達，分別年僅21和24歲。曼城領隊哥迪奧拿早前也感慨稱，沙特聯影響了歐洲轉會市場生態。

沙特雖預計未能聯同埃及和希臘申辦2030年世界盃，但將主辦2027年亞洲盃。英國人權關注組織Grant Liberty曾發表報告稱，沙特發展足球目的，是為掩飾侵犯人權紀錄，提升國際聲譽而實施的「體育洗底」。