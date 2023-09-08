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體育

鄭欽文美網8強止步 放眼亞運

【明報專訊】中國隊新星鄭欽文昨在美國網球公開賽女單8強，以盤數0：2不敵準一姐莎芭倫卡出局，賽後該名23號種子明白與頂級球手有差距，並憧憬首次出席本月23日在杭州揭幕的亞運會，稱「這將是非常新鮮的體驗」。

初次殺入大滿貫8強的鄭欽文，以直落兩盤1：6、4：6受挫次號種子莎芭倫卡，後者將與以同一比數淘汰9號種子溫網冠軍禾祖素娃的17號種子姬絲爭入決賽。

鄭欽文因上圈淘汰上屆亞軍查比雅而被寄予厚望，賽後卻了解到與頂尖球手在實力上有距離。20歲的她說：「對方的發球非常強悍，發球速度接近一些男球員了，這讓我感覺接發球非常困難。我嘗試退到靠後的位置去接發球，但效果還是不好。」

男單8強方面，西班牙籍的頭號種子卡路士艾卡拉斯（圖）以盤數6：3、6：2、6：4擊敗12號種子阿歷山大薩維利夫，將鬥3號種子丹尼麥維迪夫。麥維迪夫以6：4、6：3、6：4淘汰8號種子俄羅斯同胞羅比夫後，投訴在32℃的高溫而濕熱天氣下比賽「會有球員死亡」。惟艾卡拉斯覺得在紐約比賽很舒服，「自覺很強大，已準備好對麥維迪夫」。

大坂直美預告明年澳網復出

此外，在美網和澳網各兩度封后的日籍名將大坂直美，昨落實明年初在澳網復出，並預期來年戰事頻繁。25歲的她今年初因懷孕退出澳網，於7月初誕下女嬰。這名前「世一」目前世界排名已跌至第603位。

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