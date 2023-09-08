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體育

20年來首不入金球獎候選 Ｃ朗：與美斯競爭成歷史

【明報專訊】《法國足球》昨公布今屆金球獎最後30強名單，當中葡萄牙籍球星基斯坦奴朗拿度（C朗）20年來首度不入圍。他昨亦談及與美斯的競爭關係已結束，又說「喜歡C朗的球迷不一定要討厭美斯」。

C朗自2003年起連續18屆入選金球獎最後30強名單，但這走勢今年告終。這名現效力沙特聯球隊艾納斯的38歲葡萄牙隊隊長，昨出席歐洲國家盃外圍賽的賽前記者會上又談及，他與美斯的競爭關係已成歷史，「喜歡C朗的球迷不一定要討厭美斯，反之亦然。即使我們不再於歐洲征戰，但已改變了足球歷史，彼此的成就會一直流傳下去」。C朗又稱縱與美斯不是朋友，過去15年未曾共晉晚餐，但互相尊重。葡萄牙在J組4戰全勝共入14球兼零失球，明晨作客少兩分的斯洛伐克隊合演榜首大戰，但兩名左閘紐奴文迪斯及拉菲爾古里路皆因傷避戰。

曼城成大戶7將入圍

至於金球獎30強名單中，有12名英超球員入選，上季「三冠王」曼城成大戶有7人列席，包括艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼及洛迪卡斯簡迪等。夏蘭特與去年底領阿根廷隊勇奪世界盃冠軍、今夏轉投國際邁阿密的球王美斯，被視為應屆金球獎大熱人選。今夏由拿玻里轉投拜仁慕尼黑的韓籍中堅金玟哉，則成名單中唯一亞洲球員。上季表現出色如拉舒福特、基亞利殊等則榜上無名。

此外，被譽為U21金球獎的Kopa獎，10名候選人包括祖迪比寧咸、穆斯亞拿、加維、柏迪、卡馬雲加，以及曼聯新兵前鋒賀隆特等。

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