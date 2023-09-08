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體育

港足憾和柬軍6場不勝 入籍兵艾華頓助破入球荒 首掛帥即建功

【明報專訊】香港足球代表隊昨晚作客友賽柬埔寨隊，縱有新入籍兵艾華頓首次上陣即射入罰球建功，以及完場前主隊12碼宴客，惟最終仍失守被對手逼和1：1，今年5仗仍未打開勝利之門，連同去年更已連續6場不勝。

港足近5場友賽2和3負只入1球烏龍波，包括今年4仗不勝，昨晚相隔4年再訪柬埔寨首都金邊的國家奧林匹克體育場，力爭2023年首場勝仗，正選陣容共有4名入籍兵，包括剛領取特區護照的翼鋒艾華頓，聯同一年後重返港隊的費蘭度齊「擔正」，一對中堅起用效力傑志的艾里奧與羅素扼守中路。

港足4入籍兵掛帥

鋒將屢失良機未能擴大比數

世界排名149位的港足，過去5次面對現排176位的柬埔寨隊取得4勝1和，包括去年6月亞洲盃外圍賽大勝3：0，惟2019年9月世界盃外圍賽到訪金邊，只憑中場陳俊樂的入球打和1：1。昨仗甫開賽港足即反客為主搶攻，前場逼搶亦頗為奏效，戰至20分鐘打開紀錄，鋒將孫銘謙在禁區頂博得罰球，艾華頓左腳直射越過人牆入網，領先1：0，首上陣即建功兼替港足結束連續3仗入球荒。這名原籍巴西的32歲翼鋒其後繼續活躍，曾無人看管下窩利，以及在反擊以「招牌式」切入中路射門均高出。27分鐘，昨任港足隊長的門將葉鴻輝因用手接後衛徐宏傑的回傳，被罰禁區內罰球，但主隊未能把握機會射門省中人牆，港足半場領先1：0。

落後一球的柬埔寨換邊後積極反撲，乘港足球員下半場體能下降取回不少控球權。港足於56分鐘打反擊，但孫銘謙接應長傳半單刀射斜。港足69分鐘作出3個換人調動，換入胡晉銘、梁諾恆及張憙延，入替剛傷癒的黃威、同有黃牌在身的羅素及孫銘謙。當中張憙延曾突破入禁區射門中網側，以及在禁區內起腳中楣彈出，未能擴大比數。

柬埔寨完場前12碼宴客再追和

主帥安達臣：開季麾下狀態不足

戰至84分鐘，柬埔寨攻門中柱後，球證指葉鴻輝其後撲跌對手被罰12碼，後備入替的Chan Vathanaka操刀射中間高出，以為港足大難不死，於90分鐘仍失守，被另一後備兵Sin Sophanat在角球攻勢門前撞入扳平，艾華頓最後一擊切射被敵軍門將單手擋出後，終雙方打和1：1。

港足主教練安達臣承認對完場前被逼和感失望，但提及港超剛開季，球員只參與一、兩場賽事，未適應全場90分鐘實施高壓逼搶踢法，造成上、下半場表現有分別，「上半場我們主導了比賽，柬埔寨沒太多機會，但下半場對手踢得很好，門將表現亦很出色」。他認為港足除了繼續要有更多訓練，還需要加強後備陣容。港足今晚返港，下周一晚上8時在香港大球場迎戰世界排名190位的文萊隊。

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