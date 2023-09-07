歐國外再開戰 法國迎愛爾蘭爭5連勝

法國首4戰共派9蛋

愛爾蘭缺新星艾雲費格遜

法國隊去年底在世界盃決賽不敵阿根廷隊，今年3月在歐國外開打後無堅不摧，已向荷蘭、愛爾蘭、直布羅陀及希臘隊共派9蛋，明晨在隊長兼箭頭基利安麥巴比於巴黎領軍迎擊愛爾蘭時，更有世盃期間受傷再獲重召的左閘盧卡斯靴南迪斯復出，但利物浦中堅伊巴希馬干拿迪已因腿筋受傷退隊。

愛爾蘭隊現3戰得3分排第3，分別落後法國和次席的希臘隊9和3分，要爭出線不容再失，但除了後衛馬特杜靴迪停賽外，另一守將史密斯高文、前鋒奧巴菲美及艾雲費格遜同告因傷無緣上陣。當中18歲新星艾雲費格遜日前在英超首演「帽子戲法」，協助白禮頓主場以3：1輕取紐卡素，卻在該仗觸傷膝部退下火線。

荷蘭迎戰愛爾蘭缺7人

迪比貝雲積傷缺掛免戰牌

至於與愛爾蘭同分的荷蘭，今輪鬥希臘縱有主場之利，但球隊卻至少有7名「十字軍」，包括鋒將迪比、翼鋒貝雲積、後衛祖利安添巴及保治文等，或成為只有後衛馬夫洛柏路斯停賽的希臘凱旋原因。