不丹爆冷一球挫澳門取逾4年首捷 主帥稱下月目標擊敗港足

兩隊此戰均嘗試從後場組織保持控球權，客隊不丹雖缺少效力印尼乙組斯里維加亞的星將辰卓堅贊，仍有兩翼卡馬索南及堅加旺楚克頻頻左右交替位置，在邊線利用速度及盤扭突破製造威脅。

澳門隊31分鐘曾由前鋒艾美達頭槌將皮球送入網內，但旁證指越位在先判「詐糊」，久攻不下，結果於41分鐘反被不丹打開紀錄，卡馬索南左路突破後底線傳中，前鋒謝特姆南傑近門撞入，助客軍半場領先1：0。不丹下半場先後有仙德拉多吉及卡馬索南的射門中楣彈出，並抵住澳門尾段強攻，收穫自2019年6月後首場國際賽勝利。

教練認球隊欠經驗 球員多20歲出頭

不丹隊主帥佩瑪賽後透露，大軍不少球員才20歲出頭，經驗稍為不足，已料到世盃外對港足會是硬仗，「始終港足在首圈的排名是較高，我們回到集訓營會加以模擬實戰，屆時定必全力以赴」。他又透露曾看過港足今年3月作客馬來西亞及6月迎戰泰國隊的比賽片段，儘管承認球隊會被看低一線，「還是會期待勝利來臨，我們目標是打敗港足」。

港足將於10月12及17日，先主場後作客對不丹隊；兩軍2015年曾在世界盃亞洲區外圍賽次圈分組賽相遇，當時港足分別主場大勝7：0及作客小勝1：0。不丹隊現於世界排名位居第185，較149名的港足低36名。