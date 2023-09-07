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體育

港足今鬥柬埔寨爭一年首勝 靠艾華頓破入球荒 安達臣陳肇鈞拒輕敵

【明報專訊】香港足球代表隊今晚8時作客友賽柬埔寨隊，在新入籍兵艾華頓強勢登場加上對賽往績佔優，勢力爭破入球荒取近一年首場勝仗。主教練安達臣及中場陳肇鈞均拒輕敵，隊長黃洋明言，面對世界排名比港足低的對手，必須取勝而回。

柬埔寨vs.香港 晚上20：00開賽

現時世界排名149名的港足今年4場友賽1和3負，連同在去年9月底主場0：0悶和緬甸隊，已連續5場不勝且只入1球，更是來自對新加坡隊的烏龍球，上次勝仗已是去年9月21日主場閉門友賽2：0挫緬甸隊。

4年後再訪金邊 近5次交鋒4勝1和

安達臣稱已了解對手強項弱點

今晚面對176名的柬埔寨隊，港足過去7年5次交手4勝1和往績佔優。但在2019年9月世界盃外圍賽作客柬埔寨時，只憑中場陳俊樂的入球踢成1：1，如今再訪柬埔寨首都金邊的國家奧林匹克體育場，效力中超梅州客家的右閘茹子楠因病未有隨隊缺陣。

安達臣昨在賽前記者會強調今仗不易應付，「我上任港足主教練後只有一次對柬埔寨，就是去年在印度的亞洲盃外圍賽（勝3：0），但我知道上次作客柬埔寨是打和1：1，所以將是場困難比賽，球隊要做足準備，包括已了解對手強項和弱點」。他期望透過今場及下周一主場對文萊隊的兩仗選出最佳陣容，以迎接10月中世界盃外圍賽首圈兩鬥不丹隊。

黃洋稱須擊敗排名較港足低對手

費蘭度相隔一年重返港隊助陣

港足今次在港只能操練一課就起程，隊長黃洋提及對柬埔寨及文萊等排名比港足低的對手，一定要取勝而回，「球員都跟了安達臣的踢法一段時間，相信表現會愈來愈好」。他認為艾華頓加入對港足幫助很大，「他個人能力很強，在前場能夠創造很多機會，相信可以解決我們入球能力的問題」。另一入籍兵費蘭度相隔一年重返港隊，他說不介意任左閘還是其他位置，會聯同曾在東方做隊友的艾華頓攜手爭勝。雖2人上季港超煞科對壘時曾在場上衝突，費蘭度透露彼此已就此事道歉，「當時我們都想贏，現在會一起全力助港隊取勝」。

近兩場港超都有入球的陳肇鈞，去年3球大勝柬埔寨隊時都有建功，但他亦稱對手不易應付，「他們不高但很硬朗，控球能力也強。上次作客打和1：1，當時他們表現比我們好。但我認為港足現時是最成熟階段，主教練來了一年半，新踢法能製造更多入球機會，希望明（今）仗能好好表現」。

此外，港足U22昨晚在烏茲別克出戰U23亞洲盃外圍賽E組首仗賽事，以0：3不敵伊朗隊，下仗周六晚上10時鬥東道主烏茲別克隊。

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