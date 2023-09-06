拉莫斯隔18年返西維爾 薪酬少沙特聯九成

維拉利爾開季不濟炒教練

熱刺兩將轉戰加拉塔沙雷

37歲的沙治奧拉莫斯曾是西維爾青訓一員，2004年2月升上一隊，年半間共為球隊上陣49場攻入3球，並於2005年夏天轉投皇家馬德里效力至2021年，及後加盟巴黎聖日耳門（PSG）至今夏約滿。這名前西班牙國腳中堅成為自由身後，吸引多支球會競逐，包括沙特聯球會伊蒂哈德。據報拉莫斯若接受伊蒂哈德的報價，年薪將高達2000萬歐元（約1.6億港元），但他最後選擇重返母會西維爾，年薪約200萬歐元（約1600萬港元），較伊蒂哈德的報價低約九成。拉莫斯表示為能重投母會感快樂，並盼盡快做出貢獻。西維爾目前於西甲3戰全敗排榜尾。另外，西甲維拉利爾開季4戰僅1勝3負，昨宣布辭退64歲西班牙籍主帥施迪安，令他成為今季歐洲4大聯賽首名被炒教頭。

至於曾效力中超大連一方（現稱大連人）的30歲翼鋒卡拉斯高，選擇再度離開馬德里體育會赴亞洲掘金。沙特聯球會艾沙比以1500萬歐元向馬體會收購這名比利時國腳，雙方簽約3年，他將穿23號球衣。

另外，效力熱刺的中場尼當比利及中堅達雲臣山齊士一同加盟土超球隊加拉塔沙雷，當中尼當比利以外借方式轉投，達雲臣山齊士則以950萬歐元（約8000萬港元）加盟加拉塔沙雷。