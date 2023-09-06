安東尼遭巴西剔出大軍 涉襲前女友被控 稱失實「自己是受害者」

今年6月，安東尼被前女友卡華琳指控在她去年懷孕期間遭家暴，透過律師控告至少3項罪名，包括發送恐嚇及威脅訊息、將對方禁錮在家，以及虐打造成受傷，對方本周一再向傳媒公開2人的WhatsApp對話，包括安東尼疑似道歉，以及女方報稱遭毆打導致包紮手指的相片。

無緣世盃外鬥玻利維亞秘魯

加比爾捷西斯補上

巴西足總事後發聲明，稱由於安東尼有關事件被公開及需要調查，為保護據稱受害人、球員、巴西隊及巴西足總，安東尼已被剔出今期國家隊名單，位置由加比爾捷西斯補上。巴西隊將於周六早上出戰世界盃南美洲區外圍賽對玻利維亞隊，下周三對秘魯隊。

安東尼透過社交網回應，重申前女友的指控失實，自己才是「失實指控的受害者」，「警方調查正受司法保密，我無法公開所有內容，但我可以百分百肯定，這些指控都是失實。我與卡華琳都曾有言語侮辱，但我從未做過任何身體攻擊，而且無論供詞還是採訪，她每次都提出不同版本的指控。我將全力配合巴西當局調查，相信結果將會證明我是無辜的」。曼聯稱此事未有調查結果前均拒絕回應。

至於過去一年同捲入家暴案的曼聯鋒將格連活特，上周落實外借到西甲球會基達菲一季後，昨已向新東家報到並展示新球衣亮相，這名21歲英格蘭前國腳將披上12號球衣，據報外借條款有可於明年1月提早終止合約的選項。

格連活特亮相基達菲

奧拿拿證重返喀麥隆隊

另外，曼聯門將奧拿拿日前發聲明，證實重返喀麥隆國家隊。這名27歲門將去年底在卡塔爾世界盃期間，跟主教練桑治意見分歧而憤然退出國家隊，但近日再獲徵召。他在今次聲明中稱在足球世界就像生活，有時需重新選擇，稱過去數個月縱面對不公平批評，但稱「對祖國的愛始終如一，對代表國家的渴望從未減弱，因此我堅定回應國家召喚，滿足喀麥隆人民的期望和支持，現在我們團結一致」。喀麥隆隊將於下周三主場出戰非洲盃外圍賽對布隆迪隊。