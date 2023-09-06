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體育
2023年9月6日星期三
美國狂數意大利入4強 擺脫上屆隊史最差成績 貝捷斯獨取24分
港馬術隊11人征杭州亞運歷來最多 蕭頴瑩喜初戰團體賽
鄭欽文首入大滿貫8強鬥準一姐
被指與魯比奧斯關係密切 西班牙女足主帥下台
4強負韓 港乒女團亞洲賽摘銅
體壇快訊：港足U22今戰亞盃外鬥伊朗
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安東尼遭巴西剔出大軍 涉襲前女友被控 稱失實「自己是受害者」
拉莫斯隔18年返西維爾 薪酬少沙特聯九成
都大與西甲合作 明夏逾百學生赴西班牙遊學
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【明報專訊】（請看附圖）
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