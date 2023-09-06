體壇快訊：港足U22今戰亞盃外鬥伊朗

雙楊配反勝次圈鬥中國組合

中國羽毛球公開賽昨揭開戰幔，港將楊雅婷／楊霈霖在女雙首圈以局數2：1反勝日本隊組合岩永鈴／中西貴映，次圈將對上頭號種子中國隊的陳清晨／賈一凡。

黃王配ITF賽男雙晉次圈

黃澤林／王康傑昨在ITF M25網球公開賽男雙首圈，在港隊「內訌」戰，以直落兩盤6：1、6：4擊敗吳奇龍／Chan Kwok Shun Dasson晉級次圈。而吳奇龍、黃澤林及王康傑將於今早起轉戰男單。

新北國王代灣區翼龍戰東超

東亞籃球超級聯賽（EASL）球隊灣區翼龍早前傳出散班，而EASL則在昨日宣布由應屆台灣職業聯賽P. League +（PLG）亞軍新北國王取代灣區翼龍出戰新球季。新北國王陣中較為人熟悉的球員有前NBA球員林書豪胞弟林書緯，以及曾效力NBA 5季的外援中鋒梅倫斯。

26歲巴拿馬國腳遭槍殺亡

巴拿馬國腳中堅基拔圓靴南迪斯（Gilberto Hernandez）在當地遭槍殺身亡，終年26歲。他生前效力巴拿馬球隊祖利拉獨立，並曾兩次代表巴拿馬國家隊上陣，包括在今年3月友賽美斯領銜的阿根廷隊時後備上陣。