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體育

港馬術隊11人征杭州亞運歷來最多 蕭頴瑩喜初戰團體賽

【明報專訊】香港馬術隊將派出11對人馬組合，以歷來最龐大陣容出戰本月底展開的杭州亞運，部分成員昨以網上形式會見傳媒，分享備戰情况。「五朝元老」蕭頴瑩除力爭衛冕盛裝舞步個人賽，亦會首度伙拍隊友角逐團體賽。

「相信自己坐騎才會配合」

亞運馬術項目將於本月26日至下月6日假杭州桐廬馬術中心舉行，由11名騎手組成的團隊，分別出戰盛裝舞步、三項賽及場地障礙賽，今次也是港隊首於3個項目同時出戰個人及團體賽。

蕭穎瑩在上屆雅加達亞運贏得盛裝舞步個人賽，她坦承衛冕之路有壓力，但會全力以赴，「我將成為眾人要擊敗的目標，但只要相信自己，你的坐騎才會相信你並願意配合」。她續指，過去幾屆只出戰個人賽，很高興今屆有隊友一起角逐團體賽。

除了蕭穎瑩，林立信、何苑欣及賴楨敏曾於亞運贏牌的騎手，亦會以老帶新與多名新秀出戰今屆亞運。參與場地障礙賽的賴楨敏透露備戰理想，與新合作的馬匹I am Special正處於磨合階段，「牠對聲音較敏感，有時要戴耳套幫助專注，但我們最近成績不錯，在過去幾個比賽中只跌過1個欄」。

林立信和何苑欣皆會出戰兩項，前者表示近日到意大利和荷蘭比賽，讓馬匹適應比賽氣氛。後者則指歐洲天氣酷熱，加上團隊會讓馬匹在加溫的跑步機上適應天氣，因此相信在杭州作賽不成問題。副領隊羅倩儀則透露，騎手和馬匹將分兩批出發，首批下周一起程，經檢疫後於21日抵達杭州，次批則於一周後到埗。

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