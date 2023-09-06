美國狂數意大利入4強 擺脫上屆隊史最差成績 貝捷斯獨取24分

美國隊日前於次圈次輪遭遇失利，意外地不敵立陶宛隊吞下今屆首敗，僅以次名出線8強。今面對陣容不如往屆的意大利隊，開賽初段已拉開比數，次節中段更打出一段13：0攻勢，半場領先46：24。

塞爾維亞淘汰立陶宛

施文歷上仗遭肘擊失腎

下半場夢幻不再的「花旗兵」得勢不饒人，其中是役攻入全場最高24分的前鋒米卡貝捷斯，單節獨取10分，領銜第3節拉開至83：44，結果末節雙方進入「垃圾時間」，最終美國隊以100：63大勝闖4強，續爭繼前屆後再封王。

至於塞爾維亞隊今屆雖缺少效力應屆NBA總冠軍丹佛金塊的頭號球星約基治，再有日前被對手肘擊後受傷須切除腎臟的後備前鋒施文歷留院避戰，但昨面對由NBA新奧爾良塘鵝中鋒華倫斯安拿斯領銜的立陶宛隊仍稍佔上風，半場以49：38領先。塞爾維亞隊在第3節中段發力，打出一段17：4的攻勢拉開比數，最終在NBA戰將保丹洛域攻入全場最高21分下，領銜以87：68大勝立陶宛隊，自2010年後相隔3屆再闖4強。

另外，據路透社報道，效力西班牙球會薩拉戈薩的施文歷昨已完成半邊腎臟切除手術，正於馬尼拉留院休養。而該仗肘擊致對方受傷的南蘇丹隊前鋒紐尼奧莫亦公開向對方致歉，「作為一名職業運動員，沒有人希望看到這樣的事情發生，我沒料到這次進攻會傷害到他，但我必須為此道歉」。

斯國鬥加拿大 主帥證當錫可披甲

其餘兩場4強今上演，頭場由德國隊面對拉脫維亞隊，尾場則為坐擁7名NBA球員的加拿大隊惡鬥由NBA當紅球星盧卡當錫獨力領軍的斯洛文尼亞隊。賽前斯國主帥施古歷證實，上仗曾感到不適的當錫並無大礙，是役可候命，他又深信球隊可走得更遠，「加拿大隊無疑是非常強大的對手，但我相信己隊可在馬尼拉（主辦地點）走下去」。而加軍主帥佐迪費南迪斯，則為日前篤定奪得明夏巴黎奧運資格感高興，但表明「我們仍必須專注在世盃之上，我們只要再勝3仗，便可創造歷史（首奪冠）」。