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體育

港劍擊隊24人征戰杭州亞運 江旻憓：希望我的價值不止建立在獎牌上

【明報專訊】香港劍擊隊昨會見傳媒，分享備戰杭州亞運情况。總教練鄭兆康期望港將在今屆拿下隊史首金，男子花劍及女子重劍個人賽將於開幕禮翌日舉行，被視為爭標大熱的星將張家朗和江旻憓同樣劍指金牌，惟後者直言：「為港爭光是我的使命，但希望我的價值不止是建立在獎牌之上。」

杭州亞運劍擊賽事將於本月24日開鑼，港隊今屆派出12男、12女出戰杭州亞運，男花的張家朗、蔡俊彥及女重的江旻憓、佘繕妡在個人賽打頭陣。張家朗於東京奧運奪金後，一直被視為港隊的獎牌希望，第3次出戰亞運的他，笑言壓力反而較過去更輕，「今次沒太大壓力，一來不計（巴黎奧運）積分，二來已參加過兩次，應要好好享受」。

張家朗拋開壓力 享受心態應戰

總教練盼今屆奪隊史亞運首金

張家朗在上屆雅加達亞運個人賽的港隊「內訌」負崔浩然摘銅，並於團體賽收穫銀牌，他期望今屆於個人賽和團體賽雙線衝金；而男花港隊上月在世界賽歷史性摘下團體賽銅牌，也令他增添信心與中、日、韓等勁旅比併。

張家朗上月在世大運收穫雙金後，享受了一周難得的假期，他坦言對恢復狀態大有幫助，「疫情後很多賽程有變，不像過往有固定時間，今年感覺更累。這星期的休息真的可令自己放鬆，能好好地『叉電』」。

至於女重一姐江旻憓上屆亞運贏得雙銅，她表明今屆希望爭金。不過，現時世界排名第2的她，不願單靠獎牌反映自身價值，「希望我的價值不止是建立在獎牌之上。之前受傷時，都想過如果我打不到劍、贏不到金牌、我不是世界第一，那麼我是什麼？我對自己期望愈來愈高，打出一場真正令我滿意和開心的比賽，變得愈來愈難，但這也令我更努力」。

江旻憓在本賽季表現出色，她透露特別滿意在早前大獎賽和亞洲賽的表現，「以前起伏大，今季成績穩步上揚，也會擔心不知何時跌下來，所以逼得自己好緊，但我亦會享受這壓力」。

香港劍擊隊上屆亞運取2銀6銅，總教練鄭兆康期望眾將臨場發揮應有水準，爭奪隊史首金，「我們的運動員具備這能力，在不少更高水平比賽都獲獎。港隊歷屆亞運未曾奪金，我的願望是今屆有所突破」。

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