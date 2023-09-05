體壇快訊：港女乒團亞洲賽晉4強

港隊組合草地滾球世界賽摘銅

世界草地滾球錦標賽首次加入殘疾人士比賽項目，並於周日假澳洲黃金海岸收官。港隊組合黃健光及畢熾揚於B6-B8級肢體殘疾組別男雙賽事中，於分組賽2勝2負，並憑較佳對賽成績力壓英格蘭隊以次名出線；惟他們在4強以9：12不敵南非隊，終與新加坡隊獲得雙銅牌。

麥世霆張心悅世青賽晉級

港將麥世霆昨於以色列舉行的游泳世青賽男子100米蛙泳初賽游出1分2.75秒，以第10名晉級準決賽，張心悅則在女子100米背泳初賽游出1分2.66秒，以第13名晉身準決賽。

費蘭尼年底告別山東

中超球會山東泰山昨宣布，比利時前國腳費蘭尼將於今年底完季後離隊。這名曾效力英超勁旅曼聯的35歲中場，於2019年初加盟這支中超球隊，效力5季至今上陣130場，並在2021年協助球隊贏得中超冠軍。

麥巴比起孖領PSG大勝

巴黎聖日耳門（PSG）昨在法甲憑球星基利安麥巴比梅開二度，加上阿舒拉夫夏基美今季開齋及新兵馬高阿辛斯奧連續兩場建功，在上半場已入4球下，作客以4：1大勝里昂，開季4戰保持不敗，賽後2勝2和8分排次席，落後榜首的摩納哥兩分。