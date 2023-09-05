巴塞險勝續追皇馬 拉莫斯傳返西維爾

巴塞在日前轉會窗關閉前借入葡萄牙國腳後衛祖奧簡斯路及前鋒祖奧菲歷斯，兩人此戰均後備入替演「地標」。巴塞於上半場補時階段由後衛祖利斯古迪先開紀錄，76分鐘雖曾被敵軍的艾斯基爾艾維拉扳平，但利雲度夫斯基在85分鐘博得12碼，並令對手中堅卡坦拿領紅被逐，他親自操刀中鵠，助球隊報捷。主帥沙維賽後仍批評球隊進攻欠耐性及創造力，但承認作客陷入苦戰在所難免。

至於原定今晨舉行的馬德里體育會對西維爾，因當地氣象部門預計馬德里會有豪雨而延期，暫未公布何時補賽。現於聯賽3戰全敗排榜尾的西維爾，盛傳將簽入今夏約滿巴黎聖日耳門（PSG）後回復自由身的後衛沙治奧拉莫斯，若成事將是這名西班牙前國腳相隔18年重返母會。

美斯兩助攻領邁阿密挫FC洛杉磯

此外，曾效力巴塞及PSG的阿根廷球王美斯，昨在美職貢獻兩助攻，協助國際邁阿密作客以3：1挫去季總冠軍FC洛杉磯，加盟後累積11場不敗。儘管邁阿密25戰只得25分，在東岸暫列第14，但這名36歲前鋒賽後誓言要帶領球隊升上前八殺入季後賽，繼而挑戰總冠軍寶座。