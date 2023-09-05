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體育

安帥盼艾華頓解港足入球荒 米高本周勢正式入籍 或趕及鬥文萊

【明報專訊】港足本月國際賽將友賽兩仗，周四先作客柬埔寨隊。決選23人大軍昨在將軍澳足球訓練中心操練，包括上周完成入籍的前鋒艾華頓。主教練安達臣除了希望這巴西裔鋒將能解決港足入球荒，透露另一準入籍前鋒米高有望本周取得特區護照，或趕及下周一晚上在香港大球場迎戰文萊隊粉墨登場。

備戰兩友賽 入籍兵艾華頓迎地標

艾華頓去年居港滿7年後，申請入籍近一年，上周終獲發特區護照，成這次港足大軍唯一「新丁」。他稱希望為香港奉獻「100%努力」，又透露自2015年來港後，已萌生代表港足的夢想，冀透過這次入選回饋香港，「香港過去8年給予我很多機會，是時候換到我作出貢獻」。

港足最近3場友賽均落敗兼顆粒無收，安達臣承認，艾華頓的加入對球隊至關重要，「球隊前線需要更具質素、速度更快、在門前更有把握力的球員，雖不想讓他太大壓力，但我們需要他」。他強調本月兩場友賽重點，是為下月對不丹隊的世界盃亞洲區外圍賽首圈，「我們要習慣主攻，重新感受贏波的感覺，在面對不丹前提升士氣」。

安永佳征柬軍後須返中甲報到

安達臣又提及，射手安永佳戰畢作客柬埔寨隊後，需返回中甲廣西平果哈嘹報到，故未能參與主場對文萊隊。不過，他透露效力德丙恩高斯達特二隊的非裔準入籍前鋒米高，或在本周取得特區護照，有機會趕及下周一主場演處子戰。

港足今早啟程前往柬埔寨首都金邊，準備後日晚上8時在當地的國家奧林匹克運動場友賽，周五返港後續備戰下周一迎戰文萊隊。

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