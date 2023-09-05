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體育

曼城冠軍獎盃來港展出 迪哥夫：今季複製三冠王有難度

【明報專訊】去季「三冠王」曼城近日將獎盃帶來香港展出，包括上月中贏得的歐洲超級盃冠軍，同行訪港還有「藍月」名宿兼大使迪哥夫，他認為曼城是現時世上最強球會，但承認今季要複製三冠王有一定難度。

旺角商場展出至周六

曼城球衣衫袖贊助商OKX近日帶同歐聯、英超、英足總盃及歐超盃的獎盃在旺角商場THE FOREST展出，昨午開放予公眾合照，吸引逾50名球迷到場排隊，排頭位的黃姓女球迷昨早8時已到現場，她稱支持曼城逾20年，「但過去一直不敢對外承認，現在看到有這樣成績，猶如『守到雲開見月明』」。其餘展品如曼城現役球員簽名球衣，則會展出至本周六。

現年56歲的蘇格蘭籍名宿迪哥夫為第4次訪港，他為見證曼城上季勇奪三冠王感自豪，「過去只有曼聯曾經在1998／99年球季達成此成就，證明要成為三冠王並非容易。上季阿仙奴在英超給曼城帶來巨大挑戰，而擊敗曼聯贏得足總盃的感覺更加美好。同時曼城終於在過去6年追求下打破球迷疑問，贏得歐聯冠軍」。

迪哥夫在球員生涯兩度效力曼城，他承認過去從未想過球隊能獲如今成就，認為曼城是現今球壇最佳球會。

被問到曼城今季能否再成三冠王，迪哥夫認為有一定難度，「特別是要贏得英超冠軍，過去只有兩隊有機會爭冠，現在更多球隊都有力挑戰，阿仙奴今季實力有增無減，熱刺在新領隊接手後亦很有威脅」。

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