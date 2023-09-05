阿仙奴末段擒魔 新兵賴斯初建功 曼聯吞敗兼爆內訌

曼聯前鋒拉舒福特及阿仙奴中場馬田奧迪加特，先後在27和28分鐘建功令兩軍上半場各一言和。67分鐘，曼聯以新兵前鋒賀隆特及守衛哈利馬古尼，入替安東尼馬迪爾和疑受傷的利辛度馬天尼斯。阿仙奴其後於76分鐘變陣換入加比爾捷西斯、後衛富安健洋及攻擊手法比奧韋拉。84分鐘，曼聯再調入中堅莊尼伊雲斯及翼鋒加拿祖，後者於4分鐘後突破防線長驅直入射入，卻在VAR介入後，被指快敵衛馬加希斯一步越位在先被判「詐糊」。

兩軍激戰至補時6分鐘，伊雲斯在曼聯禁區內與馬加希斯糾纏期間，無人看管的迪格蘭賴斯抽射「省」中伊雲斯的腳部改變方向入網。曼聯其後空群而出進攻，終被捷西斯把握機會射成3：1完場，輸掉今季第2場英超，賽後以4戰得6分排第11，落後一哥曼城6分，阿仙奴則與熱刺、利物浦和韋斯咸同得10分。

坦帥剔出大軍 指訓練不濟

辛祖斥說謊 稱成代罪羊

曼聯領隊坦夏格賽後指加拿祖應判入球有效，伊雲斯在被射入反超前一球前被侵犯，而「地標」的賀隆特則曾在禁區被馬加希斯攬跌卻未判極刑，並說：「所有事情都不利曼聯。我們的表現並無問題，而且表現出團隊精神，值得成為勝方。若你與今季英超首戰險勝狼隊相比，球隊此役的進步已不少，我為此高興。」他又指沒將查頓辛祖納入大軍之內，是由於這名23歲翼鋒訓練時的表現未符理想，但辛祖在社交網X反駁道：「請勿相信你聽到的說話！我不會允許有人徹底說謊。我在訓練中表現很好。我相信事情背後有其他原因。我已長期成為代罪羔羊，那是不公平的。」

阿迪達盛讚賴斯「分量十足」

阿仙奴主帥阿迪達則盛讚賴斯走位、捕捉後上叩關、射術及帶動球隊等均具質素，並稱對方是「大戰中分量十足的球員」。阿迪達又為麾下的爭勝心而高興，「我喜歡球員的心態、決心和對勝利的渴望」。國際賽檔期後，阿仙奴及曼聯下輪英超將分別作客愛華頓和迎戰白禮頓。