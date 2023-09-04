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體育

體壇快訊：韋斯塔本破紀錄十連勝

【明報專訊】紅牛車隊的韋斯塔本（圖）昨在世界一級方程式賽車（F1）意大利站雖僅以排次位出賽，但無阻其延續勇態再封王，以分站十連勝打破維迪在2013年保持的最長連勝紀錄。他的隊友佩雷斯緊隨其後；排頭位的法拉利車手辛尼斯則排第3。

港隊亞洲賽男團首名晉級

亞洲乒乓球錦標賽昨於韓國平昌展開，港隊派出黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、吳柏男及關文皓，在男子團體賽第一組以連續兩場3：0擊敗蒙古和斯里蘭卡隊，兩戰全勝以小組首名晉級。

張敏怡UTMB第17衝線

環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）昨結束，首次參賽的香港女將張敏怡跑出29小時14分31秒，完成172.2公里長、9967米攀升的賽道，成為首名衝線的香港運動員，全場女子排名第17位。另一港將黃家傑成績為30小時42分53秒，楊志成則跑至99公里因身體狀况決定退賽。

巴拿亞首圈遇意外送院

世界電單車錦標賽（MotoGP）總成績領先車手巴拿亞昨在加泰羅尼亞站排頭位，但首圈即意外炒車，更遭KTM車隊巴特賓達的戰車輾過腿部，需送院治理未能完賽。Aprilia廠隊的A艾斯派加奴與域奴利斯包辦本站頭兩名，Pramac隊佐治馬田本站則得第3，令西班牙籍車手包辦本站三甲，總成績居次的他亦藉本站巴拿亞未完賽，接近榜首差距。

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