利物浦3蛋贈維拉 曼城熱刺白禮頓各有球員連中三元

利物浦昨仗首以達雲紐尼斯掛帥，伙拍穆罕默德沙拿及路爾斯戴亞斯攻堅，但為「紅軍」拔頭籌的是新兵蘇保斯拉爾，這名新兵甫開賽3分鐘，便藉阿歷山大阿諾特右路開出角球，阿士東維拉後防全漏下，於左路後上起左腳勁射破網及個人開齋。

蘇保斯拉爾開齋沙拿埋齋

4戰10分 落後曼城兩分

19分鐘，阿士東維拉中堅迪亞高卡路士傷出，由中場里安拜尼入替。維拉3分鐘後再失守，沙拿傳中予紐尼斯射門中柱彈出，皮球卻中敵衛馬迪卡殊反彈入網。27分鐘，紅軍守將祖爾麥迪比無人看管下頭槌攻門柱邊出界。

阿士東維拉於38分鐘獲得破蛋黃金機會，當時左閘盧卡斯迪治尼傳中，卻因一起衝門的里安拜尼和前鋒奧尼屈堅斯誤會下，令後者第一時間射門不中目標。僅1分鐘後，沙拿右路直線妙傳紐尼斯窄位射門中楣，維拉亦因此避過上半場失掉3球。下半場接戰至55分鐘，紐尼斯助攻沙拿得手，終令紅軍以3：0勝出。同日狼隊雖憑韓國隊前鋒黃喜燦於65分鐘建功，但最終作客以2：3不敵水晶宮，開季僅得1勝。

同賽日3球員「戴帽」 28年來首次

夏蘭特孫興慜艾雲費格遜建殊功

曼城在主場靠祖利安艾華利斯及尼敦阿基各入一球，加上夏蘭特下半場中三元下以5：1大破富咸。至於熱刺隊長孫興慜也打爭氣波，在球隊作客大勝般尼5：2一仗斬獲3球，累計攻入106個英超入球，超越103球的基斯坦奴朗拿度（C朗）及104球的杜奧巴的紀錄。

至於白禮頓主場勝紐卡素3：1一役，「海鷗」憑艾雲費格遜包辦3球領銜擊退「喜鵲」。白禮頓主帥迪沙比賽後對該18歲愛爾蘭籍前鋒讚不絕口：「他有力成為歐洲其中一名最佳射手。」白禮頓賽後4戰得9分，繼續排在英超前列。

值得一提的是，上次在同一英超賽日有3名球員「戴帽」，已經要追溯至28年前的1995年9月，當時分別是利物浦前鋒科拿、布力般流浪前鋒舒利亞及列斯聯前鋒耶保亞，分別對保頓、高雲地利及溫布頓各入3球。