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體育

足壇快遞：比寧咸領皇馬絕殺基達菲

【明報專訊】皇家馬德里新兵祖迪比寧咸昨於補時階段斬獲今季西甲第5球，成為本世紀第4個聯賽開季4戰均建功的球員下，球隊也主場以2：1絕殺基達菲和成為唯一四連捷球隊。同日華倫西亞作客以0：1敗走「升班馬」艾拉維斯錄得兩連敗，貝迪斯則在主場以1：0挫華歷簡奴。

拿玻里負拉素吞首敗

意甲衛冕之師拿玻里昨吞首敗，被拉素的菲臘安達臣先後在上、下半場，助攻路爾斯阿拔圖及新兵日本國腳前鋒鎌田大地，作客以1：2敗走，賽後3戰續得6分，而賽前兩戰俱負的拉素則得3分。另外，阿特蘭大在新兵施卡馬卡梅開二度下，主場以3：0大勝蒙沙。

拜仁險勝慕遜加柏保全勝

拜仁慕尼黑新兵哈利卡尼昨雖「食白果」，卻藉利萊辛尼及馬泰斯泰爾建功，作客以2：1險勝有日本國腳守將板倉滉開紀錄的慕遜加柏。拜仁賽後與主場以5：1大勝達斯泰達的利華古遜同是開季3戰全勝。史特加在主場以5：0大勝弗賴堡，與利華古遜同入最多的11球。

桑馬達投神戶勝利船

曾效力曼聯的35歲西班牙前國腳中場桑馬達，昨落實加盟日職球會神戶勝利船，跟在前球會加拉塔沙雷同樣選擇64號球衣。勝利船昨在聯賽主場2：1反勝京都不死鳥，重返榜首。另外流西班牙多年的日本國腳柴崎岳，則落實重返母會鹿島鹿角。

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