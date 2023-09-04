港超首用VAR即推翻入球 張廣然成首「受害者」 北區大勝深水埗響勝鼓

今季港超因未能在開季前30日獲國際足協（FIFA）發批文，加上香港日前受超強颱風「蘇拉」吹襲，導致前日兩仗港超延期，延至昨午深水埗在深水埗運動場對北區，才是首場推行VAR的賽事，場地質素未受颱風影響，仍吸引652名球迷入場。

北區開賽4分鐘便憑馬圖斯頭槌先開紀錄，深水埗5分鐘後由尼高拉斯頂成1：1。是役使用了兩次VAR，首次發生在17分鐘，由傑志借到深水埗的翼鋒張廣然於禁區外勁射破網，但主球證潘晉傑到場邊檢視VAR後，稱主隊有球員越位而判入球無效。

後備入替黃偉國梅開二度

易邊後初段VAR再次出動，北區前鋒馬圖斯疑被主隊隊長顏卓彬從後侵犯，球證檢視VAR是否紅牌，最終無進一步行動。北區尾段憑黃偉國梅開二度，加上羅港威倒戈入球，以4：1大勝深水埗，取隊史港超首勝，後者則開季三連敗共失17球排榜尾。

昨仗在深水埗運動場使用VAR時，會以場邊臨時搭建的熒幕顯示檢查理由，惟未有展示判決，而成港超啟用VAR後首個「受害者」的張廣然，對入球被推翻感失落，「這原本是我在港超的首個入球，但最重要公正，如這場沒有VAR，就不知道會不會被判越位」。北區主教練梁志榮承認，不用半場落後如放下心頭大石，「但不可以說是VAR幫了我們，關鍵是後備球員在入替後的執行力不錯」。

陳肇鈞再定江山 大埔絕殺流浪兩連捷

晉峰在青衣運動場對香港U23，為另一場有使用VAR的賽事，主球證胡春星於比賽末段曾VAR檢視晉峰中場奧迪加的攔截犯規是否紅牌，但亦無進一步行動，終雙方悶和0：0，香港U23取得今季第一分。至於大埔在主教練李志堅停賽下，憑中場陳肇鈞完場絕殺，以1：0挫標準流浪，連續兩仗奠勝助大埔兩連捷，升上聯賽榜第3。