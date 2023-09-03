港一姐何子樂 扛起半壁江山 盼隨恩師步伐個人賽奪金 改朝換代亞運領軍

文：許嘉明、圖：曾憲宗

何子樂自小好動，小學時不論壁球、網球、籃球、田徑、拉丁舞等皆有嘗試，家人更一直支持其運動發展，父母更親自帶她走遍全港18區參加壁球比賽。何子樂在畢業填寫紀念冊時，已立志投身體壇，寫下「成為職業運動員」、「做香港第一」等志願，她深明要在運動場上取得成績就要全情投入，因為升讀賽馬會體藝中學時，就下定決心往壁球發展。

贏比賽、上頒獎台的滿足感，固然能推動何子樂繼續打球，她透露幼時玩小型網球在同齡人中未逢敵手，專注打壁球卻遇上不少挫敗，「我打小型網球時有3年未輸過，但打壁球開始輸，我不斷發脾氣，會在球場一路打一路喊、用球拍拍牆等，根本不懂怎去輸」。年紀輕輕的何子樂曾被教練訓話、家人懲罰，也難改其壞脾氣，但她在一次訓練過後獲趙詠賢語重心長地教她控制情緒，自此性格漸趨成熟，終變得沉穩。

獲趙詠賢啟發學懂沉穩

對何子樂而言，趙詠賢在自己的壁球生涯中有舉足輕重的影響，對方除了開解自己，這名有「小旋風」之稱的港隊名宿在2002年的釜山亞運，為壁球港隊贏得史上首面亞運金牌，也為年幼的何子樂帶來不少啟發，「我在小學看到Miss贏亞運金牌的報道，我就告訴自己，我都想做得到」。

中學畢業後，何子樂實現兒時夢想，2016年轉為全職運動員，兩年後更於隊內選拔脫穎而出，與歐詠芝、陳浩鈴及李嘉兒一同出戰雅加達亞運的女子團體賽，最終更奪金牌。回想決賽獲勝一刻，兩名師姐淚灑當場，也令何子樂感震撼，「我從未見過Annie（歐詠芝）及Joey（陳浩鈴）哭，我跟她們外出比賽時，她們已是很成熟的球員，情緒起伏不大，即使落敗也會理解是實力或技術不足，不會因比賽結果哭。但Annie那時在個人賽8強出局，及後以120%的狀態出戰團體賽，一贏冠軍就情緒失控，令我感受好深，她一定承受很大壓力」。

經歷上屆亞運洗禮，令何子樂明白在場上做自己就是最好的表現：「我上屆小組賽對印度隊時，好想令自己打得有火，最終卻因情緒過分高漲失平靜而落敗。我在決賽面對相同對手終扳回一城，我那時候做回自己，有火也在心中燃燒，不用刻意表現出來」。

近一年成績突破添信心

從2018年至今，何子樂自言進步良多，去年8月首奪香港錦標賽冠軍為一大里程碑，而今年初在職業壁球協會（PSA）75K巡迴賽的克里夫蘭經典賽力戰至4強，更令她增添不少信心。27歲的她坦承杭州亞運延期讓她把握機會成長，「我在這年有很多突破，贏過世界排名頭20的對手，在克里夫蘭首闖銀級賽4強、英國公開賽入第3圈等，累積起來令我的世界排名（在5月）升上第23， 一切經歷都告訴我要相信自己多一點」。

何子樂於今屆亞運將與陳善鈺代表港隊出戰個人賽，兩人之前會伙拍李嘉兒及湯芷穎在團體賽爭衛冕。何子樂已做好心理準備，「在團體賽沒了兩名經驗豐富的師姐，現在我要打第1板，對手排名大多比我高。不過，我排名是港隊陣中最高，這也是我的責任，我這幾年在國外比賽有成績，就要擔起香港第一的責任，竭盡所能幫助團隊拿下分數」。

何子樂又表示，不論團體賽及個人賽都會當是決賽一樣去拚，又盼早前壁球隊在港的10周特訓有助加強體能，應付密集賽程，她笑言：「跑了這麼多遍城門河，相信體能一定有變好。」

（杭州亞運前瞻 倒數20天）