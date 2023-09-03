日本破佛得角殺入巴黎奧運 國籃再敗緣盡

日本隊昨迎戰佛得角隊，憑「日本居里」富永啟生火力全開三分球8投6中兼獨取22分，一度拉開73：53。惟日本末節頭7分鐘「啞火」，零得分下一度被追近，但歸化兵中鋒約舒亞賀堅遜在最後1分鐘連取6分，攻下全場最高29分，領銜贏80：71，今屆5戰3勝2負，力壓中國、菲律賓、伊朗、約旦及黎巴嫩隊，以最佳亞洲球隊成績奪得巴黎奧運入場券。

至於名次賽M組的中國隊雖在半場領先40：39。惟在第3節失誤頻頻，加上菲軍歸化兵的NBA戰將佐敦克拉遜單節連入5個三分球，領軍打出27：2攻勢，個人攻下全場最高34分。最終中國隊以75：96大敗，以1勝4負結束世盃之旅，篤定緣盡巴黎奧運。同組的南蘇丹隊以101：78擊敗安哥拉，以最佳非洲隊成績，贏得隊史首張奧運入場券。

加拿大惡鬥西班牙爭入8強

今日賽事方面，兩支在次圈J組4戰全勝的球隊，美國和立陶宛隊將於晚上8時40分對決。而L組的加拿大、西班牙、巴西及拉脫維亞隊目前皆3勝1敗，前兩者將於晚上9時30分交手，後兩者將於傍晚5時45分對決，此兩役的勝方將出線最後8強。