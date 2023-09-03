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體育

7.7億再簽梅安尼成壓哨標王 PSG組法國三箭頭

【明報專訊】法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）成為歐洲轉會窗壓哨日「標王」，以9000萬歐元（約7.7億港元）高價羅致法蘭克福射手高路梅安尼，將與基利安麥巴比及早前加盟的奧士文尼迪比利，組成法國國腳鋒線。

巴塞借入葡萄牙雙「祖奧」

24歲的高路梅安尼上季在德甲上陣32場入15球，昨與PSG簽約5年，將披23號球衣，出身南特青訓的他相隔一季再戰法甲。但他剛傷癒，未有列入明晨聯賽作客里昂的大軍名單。PSG今夏有美斯、尼馬及沙治奧拉莫斯等球星離隊，同時簽入高路梅安尼等12名球員後，今夏轉會窗開支高達3.5億歐元（約29.6億港元），在歐洲球會中僅次於車路士的4.64億歐元（約39.3億港元）。

另邊廂，上季西甲冠軍巴塞隆拿在「關窗」前最後一刻，成功借用兩名葡萄牙國腳各一季，不設買斷條款，分別為曼城閘衛祖奧簡斯路，以及馬德里體育會前鋒祖奧菲歷斯，兩人將分別披上2及14號球衣，並隨即參與操練，列入明晨西甲作客奧沙辛拿的大軍名單。

賽事方面，羅馬昨在意甲縱有新兵中鋒盧卡古後備入替首上陣，惟仍在主場以1：2不敵最終10人應戰的AC米蘭，開季3場不勝；多蒙特則在德甲領先兩球下，在主場被海登咸逼和2：2，讓這支「升班馬」取得隊史德甲第一分。

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