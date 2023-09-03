仙魔大戰 賀隆特勢演處子戰 曼聯關窗前連簽4將補中後場兵源

阿仙奴vs.曼聯 now611/621台 晚上23：30直播

曼聯在轉會窗關閉前簽入4名新兵，加強中後場兵源，繼簽入費倫巴治門將巴恩迪亞、35歲老將後衛莊尼伊雲斯回巢簽約一年後，再成功借用熱刺左閘利古朗及費倫天拿中場蘇夫恩岩拉伯特。

曼聯借用岩拉伯特 與坦帥再合作

格連活特外借基達菲

27歲摩洛哥國腳岩拉伯特據稱今夏拒絕多支歐洲勁旅及沙特聯球隊邀請，一心只想入「魔」，與曾在荷甲烏德勒支共事的領隊坦夏格故劍重逢，最終以先借後買形式加盟，據報借用一季費用為1000萬歐元（約8500萬港元），紅魔明夏有權以2500萬歐元（約2.12億港元）買斷。這名中場悍將在接受新東家官方訪問時表示，「為了這一刻我必須等待，現在終於為夢想的球會效力」。

此外，曼聯同時借走多名小將，包括早前受官司影響仍有約在身的鋒將格連活特，最終外借到西甲球會基達菲一季，據報期間紅魔將承擔其大部分薪酬。曼聯主帥坦夏格賽前透露，在左閘勞基梳爾及杜維爾馬拉西亞受傷，利古朗已隨隊跟操，與伊雲斯及巴恩迪亞均可列入是役大軍。因傷缺陣開季3仗的丹麥隊前鋒賀隆特，坦帥稱此子現狀態不錯有望首次上陣，甚至準備好正選登場。

阿仙奴清洗洛賀丁盧干加

利物浦簽荷蘭兵完成中場重組

至於阿仙奴昨將效力7季的27歲英籍後衛洛賀丁售予水晶宮，據報轉會費400萬鎊（約4000萬港元），以及防中森比盧干加借到盧頓一季。就開季已攻入兩球的尼基迪亞日前首入選英格蘭隊，領隊阿迪達稱這名24歲前鋒值得獲國家隊徵召，「我喜歡他的心態、效率和對比賽的熱誠，我為他感到自豪」。

另邊廂，利物浦今晚迎戰阿士東維拉前，落實簽入拜仁慕尼黑中場賴恩格雲貝治，這名21歲荷蘭國腳簽約5年，將披38號球衣，據報轉會費4000萬歐元（約3.4億港元）。「紅軍」連同此前簽入阿歷斯麥亞里士打、蘇保斯拉爾及遠藤航後，完成中場重組。