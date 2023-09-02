體壇快訊：C朗當選沙特聯8月最佳球員

伊斯拿美網激戰反負掛拍

美籍38歲老將伊斯拿，昨在美國網球公開賽次圈與同鄉米高莫亞激戰接近4小時，縱一度連贏6：3及6：4領先，但終被對手連取3盤7：6（7：3）、6：4及7：6（10：7）反負出局，為17年職業生涯畫上句號。而「一哥」卡路士艾卡拉斯則直落3盤淘汰南非籍球手，晉級第3圈。

咸美頓羅素續約平治兩年

世界一級方程式賽車（F1）平治車隊昨晨宣布，隊中兩名英籍車手咸美頓及羅素落實續約兩年，意味已七奪世界冠軍的「黑帝」將至少續戰至40歲。他稱與平治還有「未完成的任務」，盼再次衝擊世界冠軍。

美國女排賽創單場入座紀錄

美國內布拉斯加大學女排隊，日前在全美大學體育協會（NCAA）一級賽事，移師原舉行美式足球賽的林肯紀念體育場舉行，獲92,003人入場觀戰，打破巴塞隆拿女子足球隊，去年4月在女子歐聯4強首回合於主場魯營球場迎戰德甲禾夫斯堡時，創下的單場女子體育賽事最高入座紀錄。內布拉斯加大該仗最終直落3：0擊敗內布拉斯加大奧馬哈分校。