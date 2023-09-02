體壇快訊：C朗當選沙特聯8月最佳球員

【明報專訊】艾納斯的38歲葡萄牙籍球星基斯坦奴朗拿度（C朗），上月在沙特阿拉伯聯賽斬獲5球及交出兩個助攻，昨獲選為沙特聯8月最佳球員。另外，巴黎聖日耳門中場韋拿杜姆及馬德里體育會翼鋒恩歷克卡拉斯高，據報快將分別與沙特球會伊蒂法克和艾沙比簽約3年。
伊斯拿美網激戰反負掛拍
美籍38歲老將伊斯拿，昨在美國網球公開賽次圈與同鄉米高莫亞激戰接近4小時，縱一度連贏6：3及6：4領先，但終被對手連取3盤7：6（7：3）、6：4及7：6（10：7）反負出局，為17年職業生涯畫上句號。而「一哥」卡路士艾卡拉斯則直落3盤淘汰南非籍球手，晉級第3圈。
咸美頓羅素續約平治兩年
世界一級方程式賽車（F1）平治車隊昨晨宣布，隊中兩名英籍車手咸美頓及羅素落實續約兩年，意味已七奪世界冠軍的「黑帝」將至少續戰至40歲。他稱與平治還有「未完成的任務」，盼再次衝擊世界冠軍。
美國女排賽創單場入座紀錄
美國內布拉斯加大學女排隊，日前在全美大學體育協會（NCAA）一級賽事，移師原舉行美式足球賽的林肯紀念體育場舉行，獲92,003人入場觀戰，打破巴塞隆拿女子足球隊，去年4月在女子歐聯4強首回合於主場魯營球場迎戰德甲禾夫斯堡時，創下的單場女子體育賽事最高入座紀錄。內布拉斯加大該仗最終直落3：0擊敗內布拉斯加大奧馬哈分校。