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體育

高爾彭馬簽車路士7年 英超列強轉會窗壓哨前增兵

【明報專訊】歐洲五大聯賽轉會窗已於香港時間今晨6時關閉，英超列強均在最後一刻壓哨增兵。當中車路士昨落實將曼城新星翼鋒高爾彭馬（圖）收歸旗下，簽7年長約至2030年，據報轉會費總值4500萬鎊（約4.5億港元）。

今晚鬥森林可候命

車路士今晚主場迎戰諾定咸森林前落實簽入高爾彭馬，將披20號球衣及列入是役大軍名單。這名8歲已加入曼城青訓的21歲英格蘭隊小將，2021年起升上一隊，上季在各項賽事上陣25場入1球。

高爾彭馬在「藍戰士」官網說，加盟車路士是因為被球會計劃吸引，將會努力展示才能，「這是支年輕而充滿渴望的球隊，希望我們能在這裏做些特別事情」。

另外，代表英格蘭隊出賽82次的車路士鋒將史達寧，則被「三獅」主帥修夫基棄用，無緣本月兩場國際賽。修夫基今次召入兩名新兵，分別為車路士守將利維高維爾及阿仙奴前鋒尼基迪亞。

曼聯首簽土耳其球員

至於曼聯昨落實簽入土超球會費倫巴治正選門將巴恩迪亞，簽約4年，以頂替轉會水晶宮的甸恩軒達臣，25歲的他亦成「紅魔」歷來首名土耳其球員，以及今夏第4名新兵。其他轉會，諾定咸森林借用阿仙奴守將紐奴泰華利斯一季，阿士東維拉則借用巴塞隆拿的法籍中堅基文迪朗格勒；另將出戰今屆歐聯的德甲球會柏林聯，則從祖雲達斯免費簽下36歲意大利隊後衛邦路斯，簽約一年。

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