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體育

夏蘭特認怕哥帥多過父親 曼城歐聯抽好籤 PSG陷死亡F組惡鬥多蒙特紐卡素

【明報專訊】歐聯分組賽昨抽籤，衛冕的曼城抽到好籤，同時上季助「藍月」榮膺「三冠王」的艾寧夏蘭特首奪歐洲足協（UEFA）年度最佳球員，領隊哥迪奧拿亦當選最佳教練。至於法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）陷入「死亡F組」，將要惡鬥多蒙特、AC米蘭及紐卡素。

今屆分組賽32隊根據成績和歐戰系數分4個檔次，重返歐聯的曼聯和阿仙奴，跟西甲亞軍皇家馬德里被列入第2檔次。

曼聯遇拜仁對卡尼

兩位名宿祖高爾及艾比度負責抽籤，曼城在G組對手為RB萊比錫、塞爾維亞的貝爾格萊德紅星及瑞士球隊年青人，除了繼前屆分組賽及上屆16強，將連續3屆遇到萊比錫，今夏天價加盟的後衛加華度爾將倒戈這德甲球會。

至於今夏失兩大球星美斯及尼馬的PSG陷入「死亡F組」，將惡鬥多蒙特、AC米蘭及紐卡素，「喜鵲」意籍中場辛度東拿利即倒戈「紅黑軍團」。曼聯則遇上今夏簽入射手哈利卡尼的拜仁慕尼黑，聯同哥本哈根及加拉塔沙雷同處A組；皇家馬德里在C組要面對意甲冠軍拿玻里等隊。歐聯分組賽本月19日至12月13日舉行，決賽明年6月1日在溫布萊球場上演。

夏蘭特力壓美斯首奪年度最佳

單季奪5個人殊榮

至於首奪UEFA年度最佳球員的夏蘭特，在是次選舉得352分，比已轉投美職國際邁阿密的美斯多125分。23歲的他去夏加盟曼城，上季各項賽事上陣53次入52球，包括36個英超入球，成為歐洲金靴獎得主，單季已獲得英格蘭足球先生等5項個人最佳殊榮。

對於上季比賽期間不時被哥迪奧拿呼喝，他昨在頒獎台上回應較害怕哥帥還是其父的問題時笑說：「好問題，我必須承認有時較害怕哥迪奧拿，但有時爸爸也令我有點害怕。無論如何，我不是在投訴。我喜歡被哥帥呼喝，他知道我缺少了一些東西，所以嘗試提醒我。他目的在於使我成為更優秀的球員。」

此外，英超唯一開季3戰全勝之師曼城今晚主場對富咸前夕，昨落實狼隊25歲葡萄牙隊翼鋒馬菲奧斯紐尼斯加盟，簽約5年，據報轉會費6200萬歐元（約5.28億港元）。

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