奧地利國腳恩查傑志首操 盼亞洲展拳腳 稱可跟金信煜合作攻堅

恩查周二抵港後，昨早首在傑志中心操練，之後接受本地傳媒訪問。問到為何選擇首次在港落班，暱稱「JJ」的他形容香港是大城市，「這對我在亞洲市場是個大機會，我已在歐洲踢波18年，想看些新事物，我認為來傑志很好，可以參與亞冠盃，希望在亞洲展示實力」。他透露簽了「1+1」合約，期望可至少留港兩年。

上季曾兩度受傷長唞，在格拉茨於各項賽事僅上陣14場入1球，JJ稱在母會參與季前集訓後，現時感覺狀態不錯，準備好隨時上陣。至於未有選擇過去常穿的13號，他解釋已有傑志球員穿上，故選擇代表他1989年出生的89號，又提及來港前曾詢問傑志及港足前助教的同鄉盧斯爾意見，亦已認識曾在土耳其聯賽交手、同為傑志新兵的中場奧拿斯。

多達12外援 陷亞冠選兵難題

朱志光：任何組合都可發生

傑志現多達8名外援及4名亞援，恩查稱無懼前場競爭激烈，稱自己可任前鋒及翼鋒等多個位置，只要有上陣機會，就會展示實力。他又形容韓國前國腳金信煜高大強壯是好球員，「如果教練想，我們可以同場比賽，一個高、一個矮」。

傑志主教練朱志光透露，有兩晚曾跟恩查詳談游說加盟，「可能給我感動到，他亦問我很多嘢，我叫他信我」。至於每仗外援選擇，朱sir笑着反問記者應如何選擇，「任何組合都可發生，但亞冠在前場或需要有較多跑動的球員」。

艾華頓取特區護照 曾昭達：三贏局面

此外，理文昨公布原籍巴西的32歲前鋒艾華頓已取得香港特區護照，可轉為本地球員身分出賽。該隊主教練曾昭達形容，其入籍對他本人、港足及球會而言是「三贏」局面。