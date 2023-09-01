空手道港隊誓獎牌豐收 劉慕裳劍指亞運首金 鄭子文曾綺婷攜手演絕唱

空手道港隊日前邀請多名世界頂尖的選手到港集訓兩周，而總教練威廉湯馬士表示，港隊本月8日出戰世界一級空手道超級聯賽愛爾蘭站後，將赴上海集訓作亞運前最後備戰。他直言新科亞洲冠軍劉慕裳及曾綺婷為獎牌希望，「劉慕裳知道亞運是新挑戰，她要練得更刻苦、更投入才有機會再贏，但我們都充滿信心。至於曾綺婷同樣表現穩定，在不同的賽事也贏得獎牌，不只亞洲賽冠軍」。

總教練：若有4至5面獎牌是夢幻佳績

威廉湯馬士續指今屆港隊派出最強陣容，除了上述兩人，其他運動員亦有力衝擊獎牌，他笑言：「我想每個項目都有牌，如有兩面獎牌將是意料中事，3面也不會令人意外，這是他們可做到的水平，但若有4、5面獎牌就是夢幻的成績。」

空手道港隊在上屆雅加達亞運，有劉慕裳和蔡韻瑜分別掛銅，前者因在美國集訓缺席記者會，但也預先拍下短片分享近况，直言期望於女子個人形奪金，「今年7月亞洲賽得金牌，能檢視自己和日本選手（清水希容）的實力，這給我好大動力，希望我的水平足以令我在亞運摘金」。

曾綺婷卸亞洲冠軍頭銜再出發

港隊「夫妻檔」鄭子文及曾綺婷，同盼在生涯最後一屆亞運首踏頒獎台。曾綺婷早前在亞洲賽女子個人組手50公斤級以下奪冠，表示在決賽擊敗哈薩克籍對手Moldir Zhangbyrbay令她增添信心，「她算是我的宿敵，訓練時都是針對其弱點去練，很高興可擊敗她奪冠。不過贏到金牌、開心完就要放下，因不想變成包袱及壓力，我會專注訓練，當作是新一頁去準備亞運」。

鄭子文除了出戰個人形，亦會伙洪晧崴及鄧宇軒角逐隊際形，3人早前到日本集訓，改善動作鋪排、流暢度並增加可觀性。他又透露，與妻子曾綺婷已有共識，會在今年亞運及世界賽後淡出賽場，後者笑言會好好享受今年運動員生涯，但期望之後減少比賽，以家庭為主。