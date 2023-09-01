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體育
2023年9月1日星期五
黃德森盼港體育界年輕科學化 任體育專員首務跟進啓德體育園進度 提升總會管治水平
4將得分上雙 國籃破安哥拉開齋 日本挫委軍再演熱血反勝 爭奧運入場券佔先機
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【明報專訊】（請看附圖）
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