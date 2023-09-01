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體育

體壇快訊：楊曉茹衛冕WBC金腰帶

【明報專訊】香港女子拳手楊曉茹昨在泰國出戰WBC亞洲超蠅量級金腰帶賽，在10回合賽事後以多數判定擊敗菲律賓籍對手，不但成功衛冕，職業生涯亦取5戰全勝，將躋身世界排名前15位，獲挑戰世界冠軍機會。

港足U22點兵征烏茲別克

將前往烏茲別克出戰U23亞洲盃外圍賽的港足U22，昨公布23人決選名單，包括伍瑋謙、曾以行、余在言、趙聡悟、黃皓雋及劉家喬共6名曾入選大港腳的小將。而效力日足聯（JFL）滋賀湖王的後衛梁祐維，則成陣中唯一外流兵。港足U22將在9月6至12日，於U23亞盃外圍賽分別對伊朗、烏茲別克及阿富汗隊。

全港網球公開賽今起報名

第75屆全港網球公開賽將於10月14日展開，分別設有公開組及青少年組共11項賽事，屬香港網球總會計分賽之一，職業及業餘選手均可參戰。賽會今日起接受公眾報名，有興趣可登入香港中華游樂會網頁或親臨該會會址。

車路士英聯盃晉第3圈鬥白禮頓

車路士昨晨在英格蘭聯賽盃次圈迎戰英乙的AFC溫布頓，縱於19分鐘有門將羅拔山齊士禁區內犯天條，輸極刑先落後；但「藍戰士」終靠馬度基上半場補時射入12碼，及安素費南迪斯於72分鐘建功，以2：1反勝晉級，下圈將硬撼白禮頓。另一英超隊錫菲聯則法定時間與英甲林肯城互交白卷後，互射12碼以2：3告負。

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